關愛隊助尋隱蔽長者及照顧者　擬每隊設KPI　最多獲社署津貼24萬

支援長者及照顧者先導計劃3月下旬開始運作，荃灣及南區關愛隊會率先開始協助尋找地區內的隱藏長者及照顧者。據立法會推動照顧者為本政策小組委員會文件顯示，關愛隊在先導計劃下所提供的服務將設關鍵績效指標（KPI），社署地區福利辦事處將因應區內情況，與關愛隊協商後靈活制定其關鍵績效指標，並按關愛隊的KPI服務量而提供16萬元至24萬元的津貼。



▼社會愈趨關注照顧者支援▼



+ 1

政府在施政報告提出，會以荃灣及南區作為試點，透過關愛隊探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。這項支援長者及照顧者先導計劃將於本月下旬開始運作，為期一年。未來在檢討先導計劃成效後，當局會考慮擴展有關措施至其他社區。

相關計劃將提供4項服務，包括：

1/透過探訪或接觸，識別有需要的獨老和雙老、護老者及殘疾人士照顧者住戶

2/跟進關愛服務：透過探訪、電話聯絡、會面、活動等作持續關懷問候

3/跟進支援服務：介紹社會福利服務／社區資訊

4/協助轉介有需要的長者及殘疾人士申請安裝及使用緊急召援系統（俗稱平安鐘）



文件也提到，關愛隊在先導計劃下所提供的服務將設關鍵績效指標（KPI），社署地區福利辦事處將因應區內情況，與關愛隊協商後靈活制定其KPI，並按相關KPI的服務量而提供16萬元至24萬元的津貼。