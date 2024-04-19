4.22走塑｜環保署長視察連鎖餐飲集團準備　有信心新規順利推行

首階段管制即棄塑膠產品法例將於4月22日起實施，禁止商戶銷售及供應部分即棄塑膠產品。環保署署長徐浩光今日（18日）到3個大型連鎖餐飲集團的分店視察，與餐廳負責人和前線員工傾談，了解業界就新法例實施的準備情況，包括替代餐具供應情況，以及顧客反應等。



徐浩光表示，今日到訪的3個連鎖式餐飲集團，合計有超過1,000間分店，均已轉用或已準備好在新法例實施時轉用非塑膠餐具。有店鋪分享，有見新法例快將推行，近日已有一半顧客選擇外賣走餐具。

為進一步推動環保，該3個餐飲集團亦實施不同的「走塑」措施，包括不主動提供即棄餐具，以及推出鼓勵客人自備餐具或餐盒的獎勵計劃等。亦有集團計劃供客人選購可重用的不鏽鋼餐具，減少使用即棄用品。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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徐浩光表示，知道其他連鎖食肆大部分會在4月22日或之前『走塑』轉型，他衷心感謝業界對新政策的支持和配合。環保署亦已為實施管制作好準備和部署，有信心首階段的管制會順利推行。

環保署表示，其團隊會在新法例實施首6個月的適應期內，走訪全港近2萬間中小型食肆，以及2萬間零售店和酒店賓館，了解運作情況，集中宣傳教育，並提供建議和資訊協助。署方亦建議，商戶應盡快在適應期內用完受規管產品的存貨，以避免造成浪費，並應盡早預備合適的替代品，其間環保署不會執法。