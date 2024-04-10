4.22走塑記者實試酒店Staycation新措施｜一物品必帶｜入住前必讀

4.22走塑｜酒店Staycation｜全港4月22日起，將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品新措施，屆時酒店將禁止免費提供塑膠洗漱梳妝用品及膠樽裝水。《香港01》「好食玩飛」記者實試入住香港沙田凱悅酒店，體驗走塑住宿，並以該酒店為例，分享酒店有哪些環保洗漱用品免費提供／酒店房內飲水問題／即棄塑膠製品每件售價／一樣必帶物品，供讀者參考。（不同酒店走塑措施或有差異，如有疑問入住前可向酒店查詢。）



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走塑酒店住宿【1】過濾水機、玻璃樽裝水免費提供

新措施實施後，酒店將不再提供膠樽裝水，令不少人擔心飲水問題。凱悅酒店集團旗下酒店提供不同飲水解決方案，沙田凱悅酒店於每間房間安置過濾水機，而尖沙咀凱悅酒店則用玻璃樽裝水代替膠樽裝水，玻璃樽使用後送回工廠消毒重用。住客如將玻璃樽帶走，將被收取一定費用（目前價格未定）。

走塑酒店住宿【2】環保牙刷、棉花棒免費提供

洗手間梳洗盒免費提供竹制牙刷、紙製棉花棒、化妝棉、紙製衛生袋。每樣物品採用紙盒包裝。記者使用竹制牙刷等環保洗漱用品，沒有異味，使用感受與膠製品無異。

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走塑酒店住宿【3】沐浴用品及潤膚露採用可refill大樽裝

浴室中的沐浴露、洗頭水和護髮素均採用可refill大樽裝，住客入住前由房務員添滿，不再提供一次性塑膠包裝沖涼用品。洗手台上潤膚露亦是可refill大樽裝，慳更多即棄膠樽！

走塑酒店住宿【4】其他環保措施

除了不再免費提供即棄塑膠製品，凱悅酒店亦推行其他減廢措施，包括取消紙製酒店小册子，並以QR code取而代之，以數碼形式向住客提供酒店內線、客房服務、酒店措施、餐廳等資訊；拖鞋取消膠袋包裝，改為紙帶包裝。

走塑酒店住宿【5】即棄塑膠製品每件8元起

新措施列明，酒店不可免費提供即棄塑膠製品，只准向住客售賣。凱悅酒店網站列明4月22日起，牙膏、髮梳、浴帽、剃鬚用品、眼罩、耳塞等物品需收費，價錢由8元至50元不等。洗手間梳洗盒中的卡片附有QR code，住客可經此取得免費提供物品和收費物品列表。

走塑酒店住宿【6】住酒店必帶牙膏

牙膏是難以棄用塑膠包裝的用品。記者出發入住沙田凱悅酒店前，酒店人員已提醒要自備牙膏。4月22日新措施實行後，住客無帶牙膏便要向酒店購買。女士亦要留意酒店不會免費提供髮梳，不過人在外梳頭可用「5指梳」，用手指簡單梳理頭髮，故帶不帶髮梳就見仁見智。男士如有需要，亦可自備剃鬚用品。

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