愛國主義教育法｜李慧琼：新時代下遊行不再是最有效表達方式

全國人大常委李慧琼昨日（2日）表示，預料《愛國主義教育法》草案於今年內完成審議。李慧琼今早（3日）接受電台訪問，指本港部份大學設有大灣區分校，應讓學生到大灣區分校最少上課半年。她又認為港人在認識中共、中國模式方面要再加強：「很多市民連人大都不知道是怎麼一回事，都是因為過去幾年香港那麼亂，人大接連出了幾招，大家才識得一點點。」



李慧琼今早（3日）接受電台訪問，指本港部份大學設有大灣區分校，應讓學生到大灣區分校最少上課半年。她又認為港人在認識中共、中國模式方面要再加強。（資料圖片／林靄怡攝）

愛國教育是否要支持共產黨領導 李：非每條法例在港適用

李慧琼表示，愛國主義教育和國民教育是為了讓市民增加認識國家歷史及國情，而教育局現時已針對中小學推出一系列相關措施，包括每星期升國旗、唱國歌。她提議大學讓學生到大灣區分校上課最少半年，另外半年則在英美或「一帶一路」國家交流，讓學生放眼世界。

被問到愛國主義教育是否等同要一併支持中國共產黨的領導，李慧琼坦言，不是內地每條法例都適用於香港，而政府亦須思考每條法例的原則和精神。不過她續指，港人在認識中共、中國模式方面要再加強，「很多市民連人大都不知道是怎麼一回事，都是因為過去幾年香港那麼亂，人大接連出了幾招，大家才識得一點點。」

提到沒有團體在今年七一舉行示威遊行，李慧琼認為在新時代下，遊行不再是表達意見的最有效方式，難以斷言自己未來一年會否舉辦遊行，但她認為大眾要考慮遊行是否最有效及必須的做法、會否帶來社會影響，甚至被人「騎劫」。