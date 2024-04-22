陳茂波：香港有能力貢獻國家和全球產業鏈與供應鏈升級轉型

財政司司長陳茂波表示，只有全球產業鏈和供應鏈的合作保持穩定、持續深化，才能讓世界各國普遍受惠，相信香港有能力貢獻國家以至全球產業鏈和供應鏈的升級轉型，助力增強其韌性和穩定性。



陳茂波今早在APEC中國工商理事會香港論壇開幕致辭時指，面對複雜多變的環境，產業鏈、供應鏈多元布局，國際合作區域化的態勢將更趨明顯。同時綠色轉型和數字化亦加速演進，迸發出新產業、新業態和新商業模式。

他指過去3年，在香港發行的綠色債券佔整個亞洲市場三分之一；香港共有220個ESG基金，合共管理資規模產約1700億美元。香港的綠色標準和認證與國際高度接軌，相信香港能助力內地及區內產業進行低碳轉型。

他又指，香港大力發展數字經濟、積極招商引才、加快發展人工智能大數據、生物科技、新能源和新材料，及金融科技等優勢領域；亦正積極推動香港、深圳和其他粵港澳大灣區城市在創科上進一步聯動發展，包括全速推進河套港深創科園建設，支持國家以至區域的產業和供應鏈朝數字化、高端化、智能化等方向發展。

陳茂波指，財政預算案提出，將香港建構為內地企業的跨國供應鏈管理和貿易融資中心，歡迎內地企業來香港設立國際業務總部，管理離岸貿易和財資活動。另外，香港亦會繼續尋求與更多經濟體簽訂自由貿易協定和投資保障協議，並積極爭取盡早加入《區域全面經濟夥伴協定》RCEP。