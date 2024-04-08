走進「4C」年代　電動車企大混戰　今年勢爆破產潮？｜方保僑

大家知道什麼是3C產品？根據維基百科的定義，3C產品即是電腦（computer）、通訊設備（communications，例如手機、平板電腦）和消費電子（consumer electronics）三種家用電器產品的代稱，這些產品規格相似，替代性高，產品生命週期較短（約一至兩年），生產商的入場門檻較低，當許多廠商投入競爭後，往往價格會快速下跌，這是3C產品的特點。

隨著電動車面世且普及，陸續有人將這類產品納入第四個C（即是Car ），當然電動車的壽命應該不只一至兩年，且看看現時電動車生產商，很多都是以往沒有生產汽車的品牌，而電動車的熱潮，令內地新增了最少二、三十個電動車品牌，很多行銷模式也和3C產品非常類似，例如最近推出電動車SU7的小米，不論是發佈會、行銷策略和零售點的佈置，也和推銷手機的模式極為相似，小米甚至在旗艦店內展出電動車，這些店舖搖身一變成為4C店。

不過小米並非首間將電動車銷售簡化至如3C產品行銷手法的企業，Tesla多年前銷售電動車時，已經接受網上訂購，並提供一條龍服務，包括汽車按揭及保險等。所以如果你選購Tesla，但無需親身測試的話，只需完成網上預購程序，當產品抵達後便會有專人聯絡你取車，過程簡易，與訂購智能手機類似。當然在香港訂購電動車，如果需要享有「一換一優惠」，依需循政府的手續去處理。

小米將電動車銷售簡化至如3C產品行銷，和推銷手機的模式極為相似。﹙鄭文玥攝﹚

此外，我仍然相信，製造一台電動車，絕不簡單，製造汽車和製造智能手機同是一門工藝，需要累積多年經驗才能將產品做好，Tesla最初推出的電動車產品質素也有參差，直到近年Mega Factory 的生產線成熟，水準才穩定下來。

但這並不代表擁有多年經驗的汽車生產商，他們便可以造出優質的電動車，汽車車廠當然有他們先天優點，同時也有他們的顧慮，害怕在同一市場推出汽車和電動車，會出現「自相殘殺」的局面，於是在開發和推銷方面，有時會出現了進退失據的情況，結果就是好像我們俗語所謂「兩頭唔到岸」。

有內地電動車生產商高層預言，電動車的惡鬥將會令部分電動車生產商今年內有機會破產，而且也有報道指電動車的銷售已經到達樽頸，所以仍然有車廠不放棄生產汽油車或者混能車，且留意未來幾年的發展，看看最終誰是大贏家？

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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