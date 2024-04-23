假新聞｜李家超：自律、行業提升專業化處理　則不需要立法

政府在23條立法諮詢期間，多次反駁外媒報道誤導及內容不恰當。特首李家超今日（23日）在行政會議前見記者，被問及會否就假新聞立法，他指行業如果自律、行業提升、專業化處理問題，是首先的處理方法，望共同努力不需要立法。



記者問及假新聞立法方面，當局會否以行政方面實施，又提到23條都有批評外媒有假新聞，會否以23條打擊及處理。

李家超指密切留意虛假訊息製造的問題，現時較最壞情況有進步，又強調虛假資訊所有人都受害，新聞界專業工作者會希望共同對付虛假信息，以保持新聞可信性。

他又稱，業界希望專業角度提升新聞訊息、網絡訊息可行性，希望新聞從業員可以自己提升媒體資訊。李家超說，看到不同新聞工作者團體正在努力，亦有對於不正確的資訊提出反駁、矯正，部份自己提出、部份以機構形式提出。

整體而言，他認為媒體發放較以前改進，並予以正面評價，但不代表沒有需要提防的虛假訊息。他指會「睇住」，而取態則是行業如果自律、行業提升、專業化處理問題，是首先的處理方法，共同努力不需要立法，永遠希望就可以自律處理、行業專業處理問題。

律政司司長林定國接受《南華早報》訪問，形容現時迫切的工作是打擊軟對抗，但表明假新聞法不在本屆政府的立法議程上。