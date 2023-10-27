施政報告｜23條立法適時諮詢　鄧炳強：社會有軟對抗、要具前瞻性

星期三公布的《施政報告》提出，要在2024年內完成《基本法》23條立法。保安局局長鄧炳強今日在講解施政措施的記者會上指，要警惕外國干擾，社會上有軟對抗，23條立法是有需要，且要全面研究及需要有足夠前瞻性，會適時進行公眾諮詢。



他指諮詢方法多元化，務必讓社會上有人想提出意見都可以，同時指解說非常重要，政策解說不透徹都會被誤會。他更指出，以往有人刻意扭曲立法原意，造成社會矛盾，希望市民條例針對明白少數人，一般市民「唔會做間諜㗎嘛」、「唔會叛國㗎嘛」。



鄧炳強、蔡若蓮、麥美娟講述《施政報告》內容。（歐嘉樂攝）

文明國家都有國家安全條例

被問及23條立法會否影響本港經濟發展，導致外資撤離時，鄧炳強表明不贊同，重申沒有國家安全，難有社會穩定發展經濟。他相信立法工作不會對經濟有影響，又指不少文明國家都有國安條例，美國、英國皆有，任何地方都要確保國安才可以穩定社會發展。他反問2019年汽油彈、暴徒在街，經濟如何發展？

23條需足以應對未來風險

至於23條立法具體涵蓋的罪行及時間表、及會有哪些機構負責執法。鄧炳強只稱會在2024年內立法，由於屬本地立法，執法也由香港執法機構執行。他又指，23條立法條文有參考外國法例，例如參考英國最近的立法等。

至於竊取國家機密罪類，會否採取內地針對國家機密的定義。鄧只說，現行法例不足以應對之前、將來的風險，需要檢視法例令其有效處理。國家機密的定義要參考外國、國家定義，但強調只針對少數人危害國家安全的人士，一般老百姓、營商人士不會受到影響。

對於有指今次的《施政報告》缺乏政策彌補2019年造成的社會撕裂。鄧炳強也表示太同意，指經過2019年黑暴，有人被分化，但現時看清楚當時有人撕裂社會，而政府一直以來有進行青少年工作，例如培養正向思維，認為非常有作用。另外要防止外部勢力利用任何機會撕裂社會，要居安思危及有隱患意識。