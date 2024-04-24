林鄭月娥前特首辦年花917萬　田北辰：有理由相信她自己決定租用

前行政長官林鄭月娥位於金鐘太古廣場的辦公室，每年開支高達917萬元，當中租金為567萬元。實政圓桌立法會議員田北辰今日（24日）在《財政預算案》二讀發言時，提到這個辦公室租用的時序，認為林鄭月娥任內決定租用該辦公室並不妥當。



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田北辰提出多項「應cut就cut」的項目，其中一個是林鄭月娥的前特首辦，指1年開支近1,000萬元，「呢筆錢話少唔少，話多唔多，對市民嚟講最緊要睇吓點樣持續做落去」。他提出，租約完後是否要續租？如果業主加租，「係咪幾多任佢加呢？」

他又重整前特首辦啟用時序，指林鄭月娥在2022年4月宣布離任，李家超在同年5月當選，而林鄭的前特首辦似乎在6月起租，7月開始運作，「照睇時序，有理由相信上任特首（指林鄭月娥）決定租邊度。」

田北辰提出，將來是否每一個卸任特首都可以自己決定租甚麼地方，認為這是很有問題，因此希望政府盡快找到地方設立前特首辦，最好是政府物業，否則也應選擇「無咁貴地方，但又體面嘅、見得人嘅」，例如比金鐘便宜一半的灣仔北，買一層1萬平方呎的物業，讓未來5任特首設立前特首辦。