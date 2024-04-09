預算案｜立會：政府債務佔本地生產總值比率較低　本港有借貸空間

立法會本月20日恢復二讀辯論本年度財政預算案，立法會秘書處今日（9日）發表研究簡報指，本年度財政預算案提出進一步增發債券，本年度預計發債1,200億港元，包括銀色債券、綠色債券及基礎建設債券。儘管政府近年財政儲備減少，但由於政府債務佔本地生產總值比率相對較低，認為本港仍有相當可觀借貸空間。



財政司司長陳茂波2月28日公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

立法會秘書處的研究簡報指，本年度預算案指出，上年度財政赤字修訂數字為1,016億港元，超逾預期。財赤擴大主要由於房地產和股票市場表現不振，地價及印花稅收入顯著下跌，導致本港財政儲備跌至7,332億港元，是2012至2013年度以來的最低水平。

簡報又比較其他已發展地方，如英國、加拿大和新加坡推行財政整合策略情況，了解到這些地方起步較早，涵蓋範圍更廣泛，力求讓政府財政回復穩健。英國和加拿大以漸進步伐進行財政整合，避免大幅加稅或削減政府服務及福利。在新加坡，雖然政府提高了豪華汽車、高收入人士和較高價值物業的稅率，但其財政整合工作卻以透過加快經濟增長，從而增加稅收收入為其首要重點。

立法會引用國基會數據指特區政府的借貸率仍較低（立法會研究簡報）

簡報引用國際貨幣基金組織2023年數據，指美、加、英、法和西班牙的政府債務佔當地/國內生產總值比率均超逾100%，日本更高達255.2%、新加坡也達167.9%，故認為香港仍有相當可觀借貸空間。

簡報又指，儘管本年度預算案仍屬擴張性，但財政司司長預計本年度財政赤字將縮減超過一半至481億港元。財政預算案提出多項政策措施，包括落實財政整合策略，力求數年內讓政府回復收支平衡；發行債券，為綠色／可持續發展和基建項目融資；及撤銷所有住宅物業需求管理措，以增強本港的經濟實力，和鞏固財政結構的穩定性。

簡報指，儘管本年度預算案仍屬擴張性，但財政司司長預計本年度財政赤字將縮減超過一半至481億港元。財政預算案提出多項政策措施，包括落實財政整合策略，力求數年內讓政府回復收支平衡；發行債券，為綠色／可持續發展和基建項目融資；及撤銷所有住宅物業需求管理措，以增強本港的經濟實力，和鞏固財政結構的穩定性。

引入新稅項前須充分評估

簡報又指，國基會早前指出，本港疫情爆發前，一直依賴不 穩定的物業收入，包括地價收入及印花稅)，及稅收來源高度集中少數納稅人和企業身上，以應付政府大部分開支。由於地價收入波動難測，社會上再有討論應否進行全面檢討，評估有否重大結構性財政問題需理順，及可否開徵新稅項以擴闊稅基又同時無損香港稅制對投資者的吸引力 。

簡報比較了商品及服務稅、奢侈品稅、資產增值稅、股息稅和海陸離境稅，結果認為是各有利弊，認為政府考慮引入任何新稅項前必須進行充分評估。