垃圾徵費｜調查指近7成市民對策欠信心　政黨籲加強社區回收配套

垃圾徵費8月1日實施，政府在4月1日起在全港14個地點，推行垃圾收費「先行先試」計劃。近日，有政黨就垃圾徵費進行意見調查，發現有近七成受訪市民對如期實施垃圾徵費缺乏信心；另有逾八成居於單棟式私人樓宇的受訪居民認為，垃圾徵費無法如期落實。負責調查的政黨指，單棟式私人樓宇的配套不足，政府需要因地制宜，推動社區回收配套設施，尤其是加強單棟式私人樓宇的支援。



新青年論壇今日發表市民對如期、延期或擱置實施垃圾徵費的意見調查。（何倩瑜攝）

新青年論壇於今年4月14日至19日以音頻電話隨機抽樣進行意見調查，訪問1,032名18歲或以上港人，了解他們對如期落實、延期及擱置垃圾徵費的意見。

調查發現，就政府可否在8月1日如期落實垃圾徵費，有近7成受訪市民表示傾向缺乏信心。當中，在18至29歲及30至39歲兩個年齡組別，均有近一半受訪者表示對如期實施垃圾徵費「非常無信心」，分別佔48.2%和45.9%。

受訪者當中有138人住單棟式私人樓宇，當中逾8成（82.7%）的單棟式私人樓宇的受訪住戶認為，垃圾徵費無法如期落實。結果反映，單棟式私人樓宇受訪住戶較其他房屋類型住戶擔憂垃圾徵費政策如何有效落實，對此缺乏信心。

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在支持延期或擱置垃圾徵費的受訪市民中，最多受訪市民關注「經濟原因包括擔憂家庭開支和經營成本」，有21%，和「家居附近的環保設施等配套不足」，有19.5%。

調查同時顯示自年初實施垃圾徵費延期後，有近六成半（65.3%）受訪市民表示，居住社區的環保回收等配套設施未有增加。

新青年論壇今日發表市民對如期、延期或擱置實施垃圾徵費的意見調查。（何倩瑜攝）

新青年論壇指，調查反映單棟式私人樓宇的配套不足，政府需要因地制宜，推動社區回收配套設施，尤其是加強單棟式私人樓宇的支援，才可以爭取市民的支持。

新青年論壇續指，調查中，立場傾向押後或擱置有關政策的受訪市民，關注環保回收設施不足和憂慮增加家庭開支。政府可以加強社區回收設施的支援，在適應期內向住戶免費派發指定垃圾膠袋以減輕開支，同時延長適應期至一年，以爭取立場傾向押後或擱置的市民轉向支持如期落實垃圾徵費。