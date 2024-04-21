沙田T4公路｜運流局隔空回應張欣宇疑慮　料71億項目花14年回本

造價71.6億元的沙田T4公路項目，原定上月交立法會財委會審議撥款，惟遭跨政團議員質疑太貴，最終臨時撤回項目。香港新方向立法會議員張欣宇上周五（19日）撰文，要求政府提供回本率等社會經濟效益數據。運輸及物流局今天（21日）隔空回應說，T4項目2030年建成後，每日為市民節省超過1萬5千人次小時行車時間，換算成時間成本，料經濟收益每年高達5億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本。



沙田T4公路2006年造價11億 最新估算71.6億元

沙田T4公路計劃連接城門隧道公路至沙田路，全長約2.3公里，車輛經城門隧道出沙田後，可以在文化博物館前轉右，跨越城門河，最後連接沙田路。項目包括擴闊沙田路、興建行人天橋等多項工程，2006年估算造價約11億元，聽取地區意見後修改方案，最新造價估算達71.6億元。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

議員不滿造價高 當局主動撤回撥款申請

T4公路項目18年內增加5.5倍，成為爭議焦點，項目原訂3月22日提交立法會財務委員會審議，但跨政團都有議員不滿造價高，又認為擬建的沙田繞道可取代T4功能，表明不會支持項目。運輸及物流局在財委會審議前夕，主動撤回撥款申請，並表示會進一步「增潤」文件，項目延後再討論。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

張欣宇促交代T4公路回報率

香港新方向立法會議員張欣宇上周五（19日）撰文，提到一個需投資100億元的項目，如果在營運期內扣除營運成本，仍可以為社會創造超過100億元的經濟效益，就是一個正回報的基建項目，舉例一個創造150億元經濟效益的15年期項目，是否比一個創造120億元的10年期項目更具投資價值？希望當局提供回報率指標。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

運流局隔空回應：料71億T4項目花14年回本

運輸及物流局今天（21日）在社交網站Facebook隔空回應說，T4項目2030年建成後，每日為市民節省超過1萬5千人次小時行車時間，換算成時間成本，料經濟收益每年高達5億元，稱粗略估算只要約14年便能夠回本，「更何況道路基建並非只會存在十數年，而是能夠長遠一直服務市民。」

局方說，部分路段改以地下行車道方式興建，提供契機增建東西行支路，接駁沙田市中心和馬鞍山等地區，相反，如以原高架橋方案興建，將沒有足夠空間提供支路，因此方案不是單為處理部分地區反對的妥協方案。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

運流局：T4項目絕不是特別昂貴 審慎考慮降低造價等建議

當局又說，沙田T4主幹路的造價與近年已落成的項目相比，絕對不是特別昂貴，舉例T4全長2.3公里，即每公里約31億，與跨灣連接路的每公里造價相近。若比較工程單位價格，以中九龍幹線為例，高架行車天橋單線每公里需約5.1億元；連接荃青交滙處至荃灣的高架天橋為4.4億，而T4則為4.3億元。地下行車道方面，中九龍幹線每公里需約5.9億元，而T4約為5.3億元。局方認為，T4主幹路的造價是控制於合理水平，且亦是現時市場的回標價格。

《香港01》早前接獲消息，運輸及物流局計劃捲土重來，最快下月初再闖財委會，造價或只能削減約2億元，涉及單車徑、隔音設施等。當局說，聽到有聲音建議減省非必要的設施，盡量降低造價，政府會繼續多做解說、多聽意見，審慎考慮社會各界所提出的建議，以誠懇積極的態度爭取最大支持以盡快推展項目。