曾因支持巨額撥款感被綁架　洪雯：T4路造價須削10億、否則難支持

政府最快或於下月向立法會財委會提交造價高達71.6億元沙田T4公路工程撥款申請，消息指造價或下調約2億元。曾撰文稱之前舉手通過55億元重建荔枝角收押所時有種被綁架的感覺，內心極為掙扎，投完票心有不甘的選委界立法會議員洪雯，即將迎來另一次巨額撥款申請，她會否又「含淚通過」？洪雯稱，除非造價可削十億元，否則難以投下贊成票。



選委界議員洪雯（資料圖片/歐嘉樂攝）

洪雯早前在《明報》副刊撰文，稱她之前舉手通過重建荔枝角收押所時有種被綁架的感覺，內心極為掙扎，遲遲下不了手，直到被主席點名，才按下投票鍵。投完票，心有不甘……」

有消息指，政府擬於下月把沙田T4公路撥款申請再提交立法會財委會，而成本預計可削減約2億元。有關撥款申請原定上月交財委會審議，但政府在會議前主動撤回撥款申請，當時稱要增潤文件，近日也約見立法會各板塊，游說議員支持撥款。

減少10億造價或考慮支持

洪雯指，政府主動撤回T4公路撥款申請後，曾向局方表達過造價過高，但僅僅減少1億至3億則難以支持，如果減10億元以上，則可以考慮支持項目。

至於為何上次支持監獄重建，今次卻表明難以支持T4公路建設，洪雯解釋最新一份預算案進一步顯示香港面臨財赤，T4造價高昂得太誇張。其次，她認為上次監獄重建是影響全港納稅人，無人想監獄因重建資源不足而導致不能原址重建，甚至需要暫時搬遷；但T4造價飆升並非只限公路造價，而是有優化走線、新增行人及單車設施等，變相是納稅人付出，受益的僅是當區居民，難以投下贊成票。