特別財會｜議員質疑T4公路造價過高　林世雄：與類似項目造價相若

立法會特別財務委員會今日（18日）繼續舉行會議，審議政府本年度開支預算。A4聯盟立法會議員林素蔚指，政府擬就沙田T4公路再申請撥款，惟造價高達71.6億元，雖然工程獲沙田、馬鞍山市民支持，但造價偏高令社會出現反對聲音。她質疑為何不減低造價，又為何不優先建設沙田繞道解決區內塞車清理。運輸及物流局局長林世雄回應稱，會吸納大家意見，稍後再向立法會交代。



沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

運輸及物流局局長林世雄在會上稱，知道大家對T4公路的關注，會繼續向議員解說，吸納大家意見。他又稱，政府已經分析過相類似項目，與T4公路造價相差無幾，詳細數據會在稍後的立法會財委會再解釋。他強調，政府一直回應訴求，並加入利民措施，強調T4主幹路項目，能改善沙田區內的交通。

田北辰：造價可接受 考慮投支持票

實政圓桌立法會議員田北辰表示，最終造價可以接受，沒有理由反對，會考慮投下支持票。

新民黨議員黎楝國要求當局提供實際數據，完成大埔公路沙田段的擴闊工程及T4主幹路等工程後，如何紓緩相關路段的擠塞情況。林世雄回應，完成大埔公路沙田段的擴闊工程、T4主幹路、獅子山隧道改善工程及T6橋擴闊工程後，新界東的主要幹道網絡，將大致能滿足短期至中期及直至2041年的運輸及物流需要，大部分現有及預期出現的交通瓶頸，將得以紓緩

造價高達71.6億元的沙田T4公路項目，原定上月交立法會財委會審議撥款，惟遭跨政團議員質疑太貴，最終臨時撤回項目。《香港01》接獲消息，運輸及物流局計劃捲土重來，最快下月初再闖財委會，局方過去數周一直游說議員支持撥款申請。為回應外界最關注的造價問題，據悉當局擬削減約2億元開支，涉及建單車徑、隔音設施等。

沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

T4公路計劃連接城門隧道公路至沙田路，全長約2.3公里，車輛經城門隧道出沙田後，可以在文化博物館前轉右，跨越城門河，最後連接沙田路。項目包括擴闊沙田路、興建行人天橋等多項工程，2006年估算造價約11億元，聽取地區意見後修改方案，最新造價估算達71.6億元。

繁忙時間來往馬鞍山市中心與城門隧道公路的行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘；圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分叉點，車程由約15分鐘減至約9分鐘；石門至大圍市中心由現時約15分鐘減至約8分鐘；馬料水到沙田火車站由現時約20分鐘減至約5分鐘。