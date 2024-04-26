首批加快興建公屋共2147伙　何永賢：盡早讓劏房戶上樓

2022年《施政報告》提出加快公屋上樓，房屋局局長何永賢表示，由2023至24年度開始的5年內，有約1.2萬個單位加快落成，可讓市民提早3至18個月上樓。



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位於青衣長青邨及屯門業旺邨

何永賢說，首批加快興建的2,147個單位，已經在今年第一季完成工程，正等待驗樓及發出「入伙紙」，完成後就能「交匙」給已配樓的市民。這批單位分別位於青年長青邨和屯門業旺邨，何永賢早前去了視察。

長青邨依山而建，第一期地盤山坡面積就佔了一半，第二期更高達80%，部份山坡斜度更達到60度。房屋局團隊爭取分階段提早落成長青邨超過1,400個單位，由5月起陸續入伙，比整個項目預期完工日期提早了9個月。

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至於業旺邨，為了讓其中一幢能提早上樓，房屋局團隊需要調整和規劃垃圾處理、汽車出入、消防檢測等安排，最終提早5個月落成近700個單位。

何永賢提到，她曾經探訪劏房家庭，希望協助他們早一日搬上公屋，早一日改善生活。她又說公屋比起劏房的租金，可節省約3,000元，這2,147個單位能夠提早落成，就能幫助劏房戶節省合共4,900多萬元的租金，「讓他們用於投放在子女教育也好，用於醫療用途改善自己的健康也好，都有更大的意義。」