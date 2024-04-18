特別財會｜簡約公屋管理費高？　政府：包服務　綠置居超額逾廿倍

房屋局估計營運約3萬個「簡約公屋」單位的淨開支約43.9億元，預計每個單位每月日常管理和維修保養費用約1000元，被質疑相關費用較公屋單位高近一倍。房屋局長何永賢今日（18日）在立法會財委會特別會議上解釋，「簡約公屋」有別於公屋，營運合約屬「三合一」，除了有公屋的清潔保安和維修保養工作，也有提供服務的元素。



昨日截止申請的新一期綠置居，何永賢稱正整理數據，暫時掌握今期超額認購超過20倍。



面對議員質疑簡約公屋管理費太高，何永賢稱還包括服務（立法會直播影片截圖）

在立法會財委會特別會議上，民建聯議員鄭泳舜指，如果日後居民要交1000元管理費，會對居民造成很大壓力，關注相關費用有否下調空間。何永賢回應稱，有關費用是營運費，當局的策略是「三合一」，不單只有清潔保安、維修保養，也包括服務如涉及設施、交通配套等，以小欖樂安排項目為例，會有交通接駁服務等，形容社區會有得益。首批「簡約公屋」預計明年第一季入伙。

元朗攸壆路簡約公屋動土禮。（資料圖片）

議員梁文廣關注，簡約公屋的1至2人單位比例佔約7成，3至4人及4至5人單位比例，分別佔約2成及1成，但現實情況不少劏房居民未必是1、2人為主，有些可能是3人家庭。何永賢說，根據營運過渡性房屋的數據，市區方面，家庭可能對大單位需求較多，但新界區的小單位需求就較高，政府在規劃項目時已經有顧及地區上需求的差異。而採用五個空置校舍的項目，基於間隔等因素，大單位比例會有六至七成。

選委界的林筱魯關注，政府會否將簡約公屋恆常化以協助解決劏房問題。何永賢回應，目前簡約公屋是以5年為基礎，並非恆常項目。

對於有議員批評當局就劏房租管巡查不力，何永賢指，差餉估價署已訂下目標，本年度會主動查核1000個劏房業主。