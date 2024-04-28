發展局研強制驗樓引遞進式罰款　擬刪「明知故犯」　見僭建即檢控

本港舊樓林立，甚至築有僭建物，為樓宇安全帶來風險。發展局局長甯漢豪今日（28日）表示，當局正研究在強制驗樓及僭建，引入遞進式罰款，並簡化檢控程序，一揭發僭建即時提控。她又提到，研究刪除《建築物條例》內所針對的「明知故犯」，她認為當中存有虛位予人作辯解，強調「當我見到你有僭建，我已經可以檢控，我唔理你拆唔拆呀，因為你拆係應該」。



本港舊樓林立，不少舊樓都有一定樓齡。（資料圖片/羅日昇攝）

去年在接連有舊樓外牆跌混凝土後，《施政報告》提出檢討整條《建築物條例》，甯漢豪在無綫節目《講清講楚》透露，預計今年第四季就修訂交代具體方向，研究方向包括加快程序，例如強制所有達到一定樓齡的大廈驗樓，政府事前不篩選。

研究30年樓要履行驗樓責任

針對遲遲未有遵辦驗樓令和僭建的個案，甯漢豪表示，正研究在強制驗樓及僭建，例如一有僭建就檢控，不用先發清拆令，「過去集中嘅樓宇，好多都係50年樓齡或以上，篩選過後就出驗樓令畀你，呢方面都要花點時間同氣力，我哋都會檢視一下，可唔可以逢每到30歲樓齡，你都要履行責任。」

（羅敏妍攝）

考慮無驗樓先罰款 無遵辦再檢控

罰則方面，甯漢豪稱會思考引入定額罰款，避免如現時，需時數個月至一年時間檢控，但承認最高都是1萬元，較現時罰則還要低，因此會研究遞進制做法，用於僭建的罰則，同時亦考慮加重最高罰則，視乎僭建的規模及嚴重性。

她舉例，「一座30年樓齡樓宇，係應該進入驗樓門檻，但你無做到，先立即定額罰款，罰完仍然無處理，咁就要檢控，檢控時，就加重一點，唔係現時5萬元（最高罰則）。」

發展局局長甯漢豪表示，當局正研究在強制驗樓及僭建，引入遞進式罰款。（無綫節目截圖）

「明知故犯」存虛位辯解 「唔理你拆唔拆，清拆係應該」

《建築物條例》的檢控包括針對是否有人明知故犯，甯漢豪認為「明知故犯」會有很多虛位，給別人辯解，「話我唔知，我買樓時已經係咁，現時正研究做到，當我見到你有僭建，我已經可以檢控，我唔理你拆唔拆呀，因為你清拆係應該」，她稱會同樣研究取消以換法團等，作為不強制驗樓的合理辯解。