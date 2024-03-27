甯漢豪廣州出席建築論壇：必須把香港建造業做大

發展局局長甯漢豪周二（26日）率領香港代表團在廣州出席「2024內地與香港建築論壇」。她在開幕禮致辭時表示，香港的基建發展一直廣受肯定，也是保持香港競爭力的關鍵之一；建造業是香港其中一個優勢產業，必須把它做強做大，一方面讓香港有發展動能、經濟增長，另一方面貢獻國家。她期望業界透過論壇集思廣益，為內地與港澳工程界構建一個跨區域、高層次的交流平台，藉此提高大灣區的建築及基建水平。



發展局表示，論壇的主題為「深化內地與香港建築領域合作，高質量建設粵港澳大灣區，攜手推進『一帶一路』建設」，由住房和城鄉建設部、廣東省人民政府及香港政府發展局指導；住建部科技與產業化發展中心、廣東省住房和城鄉建設廳及香港工程師學會合辦。

甯漢豪表示，香港的建造業界擁有承造大型基建項目的豐富經驗，工程專業服務水平一直備受國際認同，香港建築及工程相關專業人士過去參與不少海外基建項目，與內地企業攜手合作，助力「一帶一路」建設。

論壇開始前，甯漢豪與住建部副部長王暉和廣東省副省長張少康會面，就建築工程領域的多方面合作交換意見。常任秘書長（工務）劉俊傑與廣東省住建廳副廳長劉耿輝代表雙方簽署《加強粵港建築及相關工程領域合作意向書》。

甯漢豪表示，這份合作意向書從多方面深化粵港建築工程領域合作，包括促進大灣區「組裝合成」建築產業協同發展，構建粵港產業鏈，不再停留在鼓勵使用的層面，而是為「組裝合成」做好研發、品質認證和國際市場推廣。她指意向書亦助力粵港兩地為建築工程領域技術和產品、人員培訓共建灣區標準。

合作意向書亦支持兩地探討進一步便利香港相關企業及專業人士在大灣區內地城市開展業務，以及推動在大灣區選取更多合適項目採用香港工程管理模式，融合香港國際經驗，共同提升大灣區建築水平和項目管理的質素，推動大灣區高質量建設。

論壇吸引逾800名來自粵港澳地區的業內人士參與，26個省、直轄市和自治區的政府代表亦有出席。香港代表團由350多人組成，成員包括建造業界、相關商會和專業學會代表。土木工程拓展署署長方學誠和機電工程署署長彭耀雄亦有出席。