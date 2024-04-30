最低工資2024｜擬引入可加不減機制？　李家超：好快公布決定

消息指，最低工資檢討將由「兩年一檢」改為「一年一檢」，並引入「可加不減」方程式，根據前一年的本地生產總值及消費物價等數據計算最低工資調整幅度。行政長官李家超今日（30日）出席行政會議前說，要保障工人有合理工資，確保不會令低工資崗位流失，但又要取得平衡，令經濟發展，最低工資委員會已向政府提交研究報告，「有決定會即時向大家公布」。



4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

擬引入可加不減機制？ 李家超：好快公布決定

消息指，已實施13年的法定最低工資將會改制，檢討機制擬由兩年一檢改為「一年一檢」，並擬引入「可加不減」計算方程式，參考本地生產總值（GDP）和甲類消費物價指數數據，即與本地經濟增長掛鈎，若遇上通縮的年頭，則不會隨通縮下調最低工資水平，只會凍薪。

李家超被問到消息是否屬實、可加不減機制是否不合理、做法是否符合社會利益，以及代表飲食界的行會成員張宇人擔心削弱香港競爭力，認為不應訂最低工資，詢問李家超會如何回應其說法。

李家超說，最低工資委員會已向政府提交研究報告，政府很快會公布決定，「我在這個問題的立場是既要保障工人的合理工資，也要確保所定的工資，不會令一些低工資崗位流失。我們也要確保取得平衡，既讓經濟發展，因有經濟發展才會有工作提供」。他希望所作的決定達到幾個目的：第一是方法不太複雜，大家容易明白，也有清晰知道處理最低工資問題的可確定性和可預知性，令計算方法不複雜、易明。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超預告勞動節會探望工人 為他們打氣

他又預祝五一勞動節快樂，向打工仔女致意，預告勞動節會探望工人，為他們打氣。他表示政府提出多項勞工政策。他重申政府會仔細考慮最低工資委員會的報告，會盡快作決定。職業安全方面，他指僱主要提供安全空間、充足裝備，僱員要遵守安全守則，遇到安全問題時要與僱主商討，企業要多利用科技，減低職業安全風險，推動獎罰制度提高意識，職業安全文化要植根每一位持份者中。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

「走塑」出現混亂 李家超：不是大問題，會不斷改善

至於管制即棄塑膠方面，李家超被問到堂食或外賣用膠的情況混亂，好像各自為政，第二階段「走塑」會否遙遙無期，他說整體推行情況平穩有序，相信市民可逐步適應「走塑」要求，看到大部分市民堂食或外賣時不用即棄餐具，改用可重用的個人餐具，亦是當局樂見的事，構成的影響不是大問題，過程有不斷改善的空間。

對於食肆牌照的規定等，李家超說環境及生態局局長已多次作解釋，亦會繼續解釋，他說要理解不同法例針對的目的不一樣，會留意市民在第一階段「走塑」的適應情況和可替代餐具的情況，再考慮社會替代品和價格，有序推行「走塑」。

李家超又指，政府正找方法推動垃圾徵費，在試點徵詢意見，希望計劃順利推行，保護環境。他指政務司副司長卓永興會考慮市民意見，目前亦有足夠指定膠袋應付。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

五一黃金周將加強公共交通服務

至於五一黃金周煙火表演或受驟雨影響，當局會否有特別措施控制人流。李家超指希望本地人及旅客都享受煙火表演，但天氣無法預測，政府已經全力準備當日安排，文化體育及旅遊局已經有跨部門會議處理，口岸會有足夠人手確保通關順暢，部分地區公共交通服務會增加約40%。他指在特別日子港鐵羅湖站列車服務會加班，希望服務業藉此讓旅客有良好體驗，政府會確保措施順利推行。

煙火取消影響香港盛事之都？李家超：誇大未必係最啱做法

被問到煙火表演可能因為天氣問題取消，餐飲、旅遊業界擔心影響生意，會否認為影響香港盛事之都之名，李家超說業界有不同措施盡量令旅客有更好的黃金周體驗，不同活動涉及範圍好廣泛，有不同元素，會盡量做好每個環節，如果活動受天氣影響，每個城市都會有同樣情況，因天氣是不能控制的，其他城市都會受天氣影響更改活動，但整體社會要以積極態度看事情，把煇煌一面告訴外界，「如果我哋經常沉醉日常生活經濟見到嘅變化，從而用一個誇大方式處理，對整體香港更輝煌未必係最啱做法」，但討論都是好事 。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

兩間戲院結業 李家超：也有新的行業誕生

李家超又被問到10日內有兩間戲院結業，是否認同結業潮的說法，他說本港有行業因為經營情況改變，但也有新的行業誕生，包括有新的大型外國機構來港租用受歡迎的地方開展業務，世界永遠因轉變，而令不同行業要適應，有不同新的經營者參與市場，更替是在經營轉型期出現，香港人識應變求變，各經濟活動在不同領域都開始活起來，將人氣變成財氣，只要自己對自己有信心才能將香港發揚光大。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：中央惠港措施陸續有來

李家超在開場白提到，香港社會安全穩定，施政焦點全力拼經濟，重點把握國家機遇。他指國家移民管理局公布多項便民的措施，包括商務簽署全國通辦等措施方便人才來港，可以一簽多行，有效期5年，最多逗留30天等。

他指全國通辦帶來的經濟效益很多，中央惠港措施陸續有來，包括早前新增西安、青島為個人遊城市，兩周前中國證監會的5項新措施，亦為市場帶來重要的提振作用。他感謝中央支持，會匯報並商討惠港措施，尤其是開放更多個人遊城市來港。他期望香港各界加強自身優勢，積極作為、自強不息，創新、創造、應變、懂變。

他又稱中央人才措施與本屆政府搶人才措施互相呼應，截至3月底已有11萬名人才來到香港，高才通7.7萬宗申請，6.6萬宗獲批，其中4分1人月入10萬，1成人月入20萬。去年有超過2.1萬名高才通配偶來港，部分已經投入職場，月入中位數約3萬元。下周政府會舉辦香港人才高峰會，出席的包括海內外領袖，料吸引7000人參與，相信將舉辦的國際人才論壇、粵港澳大灣區高質量發展大會、機遇匯人才博覽展，可吸引全球人才匯聚香港，帶動經濟發展，讓市民分享經濟成果。