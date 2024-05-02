公屋住戶內地擁多個物業　羅淑佩：內地部門協助查證後收回單位

房屋署署長羅淑佩表示，收到舉報指有公屋住戶在內地持有多個物業，經內地部門協助查證後確有此事，因此收回單位。她說政府會審視個案，若公屋住戶因工作或升學而離港一段時間，只要有證明則不會收回單位。



羅淑佩表示，政府會合理考慮公屋住戶繼續祖屋的情況，然而若收到具體舉報指住戶在內地持有多個物業，則會請求內地部門協助查證。（資料圖片）

繼承祖屋有合理考慮

羅淑佩在觀塘區議會會議上表示，房署加強打擊濫用公屋，如收到舉報並有具體資料，會要求內地協助查證。她表示曾有公屋住戶被舉報在內地持有多個物業，超出了資產上限，港府將資料轉交內地相關部門查證後證實此事，最終收回單位。

不少港人有內地祖屋業權，羅淑佩說明白繼承祖屋的情況，相關業權或由多人持有，亦可能位置偏遠，政府會有合理考慮。

求學或工作而暫時離港沒問題

至於有公屋住戶長期不在香港，羅淑佩指有個案在疫情3年都沒有在港居住，表示需要在內地照顧患病親人。不過該個案在通關後9個月仍未回港，直到去年12月，住戶兒子收到房署的遷出通知後，仍要等到今年2月才回港，最終被收回單位。

若果公屋住戶因工作或求學需要，而要離港一段時間，羅淑佩表示只要有證明文件就沒有問題，不會因而取消戶籍。