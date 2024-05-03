T4公路｜財委會今午表決　政府發文不點名駁張欣宇：平衡利益

立法會財委會今日下午表決逾68億元沙田T4公路撥款申請，運輸及物流局今早再在發文，爭取支持，強調有關T4公路僅能短暫紓緩之說並不正確，又反駁以大老山公路T6橋加設支路配合沙田繞道，忽略了近10萬名沙田東居民的交通需求，強調建T4主幹路為最及時、完善、高效，能夠平衡各方利益的最佳方案。當局重申，現方案經地區多番諮詢，最終獲區議會支持，得來不易，盼望盡快推展項目，讓市民早日受益。



運流局的文章又特別提到大老山公路和沙田路的車流情況，而稱今日傾向投下反對票的香港新方向立法會議員張欣宇昨日的文章恰好正質疑T4公路的效用受制於此，並認為大老山公路T6橋加設支路配合沙田繞道方案更可取。



運輸及物流局指，上週已向立法會財務委員會提交增潤文件，就T 4主幹路計劃提供詳盡資料，包括修訂方案將工程造價下調至68億1千萬元。局方一直持續解說和聆聽意見，期望爭取社會和議員支持。當局感謝各方關注，並希望歸納以下資料釋除大家的疑慮。

運流局指，新界東居民現時於每天繁忙時間，即上下班及返放學時均受到區內道路擠塞的影響，市民出行受到困擾。未來區內將有多項發展，包括馬鞍山和十四鄉一帶房屋發展，預計新增近5萬居民，及馬料水填海計劃和北部都會區等，需要興建T4主幹路以提升新界東整體交通基建，應付新增人口的交通需求並配合香港長遠發展。

至於有意見指T4主幹路僅有短暫紓緩作用，長遠可由沙田繞道取代，局方強調有關說法並不正確。因T4主幹路與沙田繞道皆為《香港主要運輸基建發展藍圖》中的主要幹道項目，一項為打通城門河東西車流，另一個為解決長遠南北走向需求，兩者應相輔相成以達致互補效果。即使沙田繞道建成後，T4主幹路仍會長遠服務馬鞍山及沙田一帶居民，與出入口位於大埔北邊的沙田繞道功能並不相同。即使按坊間人士建議，於大老山公路T6橋加設支路配合沙田繞道，亦忽略了小瀝源、石門、第一城等近10萬名沙田東居民的交通需求，而沿大涌橋路數個主要路口的容車量仍不足以應付未來的交通需求。隨着時間推展，如沒有T4主幹路，沙田區內主要路口於繁忙時間將出現擠塞以至癱瘓的情況。

文章指有人提出T4主幹路或會導致大老山隧道公路或沙瀝公路/沙田路一帶擠塞，影響其效能。事實上，當局已評估相關路段皆會有足夠容量配合需求。現時介乎沙瀝公路至石門迴旋處的一段大老山公路為雙程四線行車，早上繁忙時間只有往大老山隧道的兩線會出現車龍，而經沙瀝公路前往獅子山隧道公路或將來的T4主幹路的路線則沒有受到阻礙。而下游方面，T4主幹路工程將近博康邨一段沙田路由雙程雙線擴濶至雙程四線後，新增的兩線將可吸納由馬鞍山經沙瀝公路進入T4號主幹路的車輛，亦不會減少進入獅子山隧道公路的容車量，並不會出現阻塞或倒灌情況。

政府重申，交通影響評估已考慮了未來人口和就業分布的推算數據，如北部都會區等大型發展項目，及規劃中的項目，包括大老山公路T6橋擴闊工程、獅子山隧道改善工程和沙田繞道等，確立T4主幹路的必要性，並為最及時、完善、高效，並能夠平衡各方利益的最徍方案。目前方案經地區多番諮詢，並最終獲區議會支持，得來不易，盼望盡快推展項目，讓市民早日受益。