沙田T4公路｜張欣宇質疑受制大隧與獅隧車流　倡向居民發交津

立法會財委會明天（3日）審議斥資68.1億元的沙田T4公路工程撥款申請，香港新方向立法會議員張欣宇再撰文，從具體工程層面探討T4公路自身所面對的交通樽頸風險。他指，T4實際位置處沙田南面，主要設計功能是為馬鞍山南向車流提供一條無需經沙田區路口的快速幹道，但卻取決於大老山隧道和獅子山隧道的交通狀況，認為以兩條隧道現今的車流量估計，T4能節省時間的效果成疑。



他始終堅持利用T6橋擴闊之機加建南行支路，已能避免馬鞍山南行車流進入沙田市區，效T4更為直接。此外，他認為可透過電子道路管理（ERM）或設巴士專線等手段，引導私家車減少在繁忙時間使用相關路段，甚至可考慮額外津貼馬鞍山居民公共交通費用，作為短期緩解方案。



張欣宇在文章中指出，馬鞍山南向車流進入T4之前，必須先後經過大老山公路及沙田路。其中，大老山公路是使用大隧車流必經之路，沙田路則是使用獅隧的必經之路。以目前實際情況觀察，獅隧及大隧早上繁忙時間車龍長度均為約2公里，獅隧日常龍尾接近博康邨，剛好為未來T4路口前方少許位置；大隧日常龍尾則去到石門迴旋處甚至沙田醫院附近，只剩餘1~2條車道供馬鞍山南向車流前往獅隧或未來T4。因此，雖然大隧及獅隧車龍，在今天尚未至於恆常性阻礙馬鞍山車流匯入未來T4路口，但風險卻實際存在，一旦更嚴重車流倒灌出現，T4所能夠節省時間的效果便會大打折扣。

他又指，有意見指T4主幹路能夠解決區內數個主要路口的擠塞問題，具有不可取代性，而上述的實際觀察恰恰回應了這類意見。若擔心馬鞍山跨區車流影響沙田區路口，更好的辦法是在馬料水上游，利用T6橋擴闊之機加建南行支路，足以在上游進行疏導，避免馬鞍山南行車流進入沙田市區，效果較下游受制於大隧和獅隧的T4更為直接。

倡引入電子道路管理或向居民提供交津

他強調，社會投資未必完全只考慮估算數字，某些情況下，若有足夠的社會共識和民意基礎，即使數字上未必支持，一些項目也值得推行。但T4主幹路本身不涉及價值觀判斷，卻不僅在效益數字上存疑，民意基礎亦存在相當分歧和爭議。因此，綜合考慮後的最佳選擇，應該是集中資源加快興建沙田繞道和T6南行支路，爭取 10 年內完工。而在沙田繞道落成前，可通過電子道路管理（ERM）或設立巴士專線等手段，引導私家車減少在繁忙時間使用相關路段，甚至可考慮額外津貼馬鞍山居民公共交通費用，作為短期緩解方案。

張欣宇強調，T4在繁忙時間分流的約1000架次車輛，絕大部分為私家車，通過道路管理手段進行緩解和調節，並非一個遙不可及的數字。