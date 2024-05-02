沙田T4公路｜68億撥款明再闖財委會　或出現本屆議會最多不支持票

立法會財務委員會明日（3日）審議造價被質疑太高、涉款68.1億元的沙田T4公路工程撥款申請。雖然主要政黨普遍已表態支持撥款，但個別議員仍對造價或T4公路的實際效用抱有疑問，據了解，有議員今日會要求進行記名表決，《香港01》初步統計，明天撥款申請雖會順利通過，但可能有2票反對、8票棄權，共計10張不支持票，成為本屆立法會財會至今最高記錄，而8張棄權票亦屬另一個新高記錄，創下兩個新記錄。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

T4公路撥款申請原定3月提交財委會審議，當時的申請撥款額更高近72億元，由於有議員強烈質疑造價太高，運輸及物流局在3月22日的財委會會議前夕，主動撤回撥款申請，稱要增潤文件，期間繼續遊說議員。政府上周再向立法會提交撥款申請文件，把造價下調大約3.5億元至最新的68.1億元。

其實，立法會主要政黨、政團已普遍表態支持撥款，包括手握19票的民建聯，工聯會早前亦表示原則上對撥款無太大意見、新民黨在社交平台表態支持、經民聯亦有人稱，該黨支持基建先行。反而多名屬於無綑綁投票約束力團體的議員，則一直對造價或T4公路的效用有疑問，對撥款有保留，認為政府的解說仍未能釋除疑慮。

張欣宇、狄志遠傾向投下反對票

《香港01》初步統計，本次表決最少有10名議員擬不會投下支持票，暫時表明傾向投下反對票的只有新思維的狄志遠，和近日多次撰文分析T4公路效用的香港新方向張欣宇。

8議員傾向棄權 需待政府再解說

曾要求項目造價至少要下調10億元的G19議員洪雯，曾稱會投下棄權票；A4聯盟楊永杰、林素蔚、梁文廣也傾向棄權；C15+選委界議員林筱魯、吳傑莊、江玉歡，及無黨派選委界議員管浩鳴均稱傾向棄權，需待明日政府再解釋。

若最終他們全數投下棄權票，8票棄權已創下本屆立法會財委會最多棄權票記錄，連同2票反對，即共10票不支持撥款申請，又創下另一個新記錄。

或創本屆立法會兩個新記錄

翻查資料，本屆立法會財委會曾出現過十名記名表決，當中2022年7月，涉款4億5930萬元的職業訓練局九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃撥款申請，有4名議員投下反對票、5名議員投下棄權票，即共有9票不支持，是至今最多議員未有投下支持票獲通過的議程。