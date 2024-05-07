謝偉俊倡削減「過剩」政治助理慳錢　曾國衞：政助數目恰當

選委界立法會議員謝偉俊關注政府庫房連年財赤，開源政策杯水車薪，詢問政府在問責制下的政治助理職位有否人才「過盛」或「過剩」，會否有縮減空間。政制及內地事務局局長曾國衞回應說，現時政治助理數目恰當。翻查資料，政治助理月薪由72,500元至126,900元不等。



謝偉俊在立法會特別財務委員會書面提問，詢問政治助理職位有否人才「過盛」或「過剩」，有否縮減空間。（資料圖片/夏家朗攝）

謝偉俊：政治助理有否縮減空間？

謝偉俊在立法會特別財務委員會書面提問，關注多名學者指出，政府面對連年逾千億元結構性財赤，即使引入住宅物業差餉累進制及個人入息課稅兩級制，庫房年增稅收不足20億元，開源政策杯水車薪，建議政府多加節約，嚴控開支，詢問政治助理職位有否人才「過盛」或「過剩」，有否縮減空間？

政治助理月薪由7萬元至12萬元不等

翻查資料，政治助理薪酬差距大，上限為局長薪酬的35%，月薪分四級，由72,500元、90,600元、108,000元至126,900元不等。其中，律政司司長政治助理月薪126,900元；政務司副司長政治助理月薪90,600元；財政司副司長政治助理月薪90,600元。

政制及內地事務局局長曾國衞回覆謝偉俊時說，政府認為現時政治助理職位的數目恰當。（資料圖片）

曾國衞：現時政治助理職位的數目恰當

政制及內地事務局局長曾國衞回覆謝偉俊時說，政治委任制度是特區政府管治團隊的重要組成部分，政治助理負責輔助司長、副司長及局長的政治聯繫和游說工作，亦提供政治分析和意見，政府認為現時政治助理職位的數目恰當。