【警方記者會】謝振中金句：「暴徒」良心發現　玩嘢、無丁點供獻

警方今日（15日）召開「下午4點記者會」，警察公共關係科總警司謝振中及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥均有出席，於今日的一個多時的記者會中，又不例外再度大爆金句。謝於今日的開場白指留守中文大學校內的「暴徒」宣布重開吐露港公路南北行各一條行車線，是「忽然良心發現，聲稱釋出善意」，又指他們「玩嘢」、「要脅」全港市民，討價還討講條件。

中大12日晚發生激烈警民衝突，示威者於二號橋向警方掟汽油彈及磚頭等，警方發射多枚催淚彈。（資料圖片）

謝振中：大學由思想堡壘變兵工廠

謝振中在開場白，即批評示威者，「暴徒一直威脅住吐露港公路，今日凌晨時分忽然良心發現，聲稱釋出善意，早上6時開放南北行各一條行車線。」他又指有個別人士及媒體質疑，警方仍然封閉公路直至中午12時重開，是警方「玩嘢」，謝反斥，「有關人士所指的『玩嘢』並非警方，而是暴徒，指公路仍有雜物阻塞。」他又指示威者的做法諷刺，威脅全港市民，再話自己開出道路是「釋出善意」，他說看不出其善意，只是用作要脅全港市民，討價還討講條件，「玩嘢係暴徒！」

謝其後又斥示威者行為「絕對不是他們口中冠冕堂皇嘅理念」，全是犯罪分子所找出的藉口，「口口聲聲以不惜一切代價為市民爭取，除了暴力破壞外，為市民爭取咩？被罷工罷課！」又指他們只影響民生，「不斷犯法，無為社會做出丁點供獻。」

他又謂，「大學由交流高尚遠大思想堡壘，變成香港最危險的地方，由吸收知識的地方，變成暴徒學用汽油彈、學整武器的兵工廠。作育英才的學府，變成罪犯暴徒無法無天的據點。」他感慨大學聲譽一朝喪，「大學如百年老樹一樣，鋸咗就鋸咗、無咗就無咗。」

警察公共關係科總警司謝振中批評留守中大的示威者「勿然良心發現」。（資料圖片）

另外，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥則說為警員於昨日向有線新聞記者查明身份時，向記者大叫：「我而家就係要搞你！」無禮對待解話，指當時警員趕急，語氣激動，做法「唔係太理想」，又指連月來突發事情太多，無可能跟聖誕節或新年期問，友善地說，「先生，可行埋一邊唔該！」相比。

此外，近日網上有片段顯示一警員在驅捕行動中將有關人士完全按在地上壓低，並將水倒在其面上，有人形容為「水刑」，江解釋說，同事驅捕不同人士會以不同方法，有機會為情報行動，若得悉曾干犯過暴力罪行，警員會以全面控制方法處理。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥對於警員再度無禮對待記者，指當時警員趕急，語氣激動，做法「唔係太理想」。（資料圖片）

他又以自己曾為刑事部門工作為例，拉一個店舖盜竊「搭膊頭」己可以拉到，如果要拉兇暴或極端暴力人士，質疑有傳媒所指是「水刑」，只因為好聽，「勁」，他說，據知在驅捕過程中，當中曾有糾纏、「碌地」，指根據該同事所講，當時人頭、頸有所受傷，有泥沙在傷口內，才倒少量水，認為跟「水刑」有好大距離。