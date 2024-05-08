4議員缺席預算案表決　揚言未必支持的何君堯失踪？｜政壇諸事町

立法會今日（8日）三讀通過財政預算案，自2021年完善選舉制度後，預算案要通過實屬並無懸念。不過，選委界議員何君堯上周辯論預算案時，曾稱憂慮政府發債會令香港「借貸渡日」，又不滿財政司司長陳茂波遲遲未現身議事廳聽取議員發言，曾揚言未必會投下支持票，令外界揣測會否出現本屆議會表決預算案的第一張反對票？



結果，表決以不記名方式進行，但《香港01》記者發現，表決時有4名議員不在席，未有參與舉手表決過程，包括何君堯、梁美芬、林琳和李梓敬。何君堯回覆查詢時稱，因另有約會而缺席今日會議，又重申若在席可能投棄權或反對票。



選委界立法會議員何君堯曾揚言未必投下支持票（資料圖片）

何君堯向《香港01》表示，今日因出席活動與惠州官員會面，故未能出席立法會會議，他有向立法會請假。他堅持稱，如果有列席表決，或會投下棄權票或反對票。他指毋須讓財政司司長陳茂波難堪，強調稱早前就預算案的發言已充分表達論點，認為現時需要開源節流，相信司長應該已經明白議員的觀點。

何君堯在上星期的預算案辯論中，強調對今年綜合赤字預算達400多億有種不安祥的感覺，認為政府要大刀濶斧縮減開支，否則共渡時艱「只是口講」。他又稱，借錢度日不好受，擔心未來成結構性借貸過，今年發債千億元，忠告「借錢要還，咪畀錢中介」。他更不滿當時截至下午近五時，仍未見財政司司長及副司長現身立法會，聲言過去會猶豫是支持，當時則很清晰不會投下支持票。

梁美芬因要去洗手間

至於另一位不在席的議員則早已表態支持預算案的經民聯副主席梁美芬，她解釋稱，二讀時已經表態支持預算案，惟二讀通過後，她去了洗手間，全體委員會審議階段又較她預期中快完結，結果未能從洗手間趕回議事廳參與表決，她強調：「真係要say sorry!我全力支持預算案。」

林琳、李梓敬正在馬來西亞考察

而另外兩位不在席的的議員則為民建聯林琳及新民黨立法會議員李梓敬，他們正身在馬來西亞考察。

狄志遠投下支持票

反而在本屆議會前兩次表決預算案時，因投下棄權票而要求記名表決，好讓投票結果能記錄在案的新思維狄志遠，今次則指政府雖然提出削減社福機構開支，他亦反對社福機構削資，但認為政府在安排上作出調整，每年獲撥款五千萬的大型機構才需削資，因此他決定投下支持票，也未有要求記名表決。

翻查記錄，過去兩次預算案記名表決，皆只有1票棄權，並無反對票。