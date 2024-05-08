願榮光禁令｜李家超：維護國安及國歌尊嚴　美國務院：打擊港聲譽

政府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，在高等法院被裁敗訴。上訴庭今（8日）頒發判辭，裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令。行政長官李家超晚上在社交平台表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴。



美國國務院同日回應稱，該禁令是對香港國際聲譽的最新打擊。對於香港人權和基本自由保障持續受到侵蝕，美國表示嚴重關切。中國外交部發言人林劍當日於例行記者會上，回應法新社記者提問時稱，這不是外交問題，但強調制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，是香港特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。



李家超在社交平台指出，上訴法庭今日頒下禁制令，禁止有犯罪意圖而傳播一首「涉分裂國家罪及侮辱國歌」的歌曲的指明行為。該歌曲自2019年黑暴、港版顏色革命開始，經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌《義勇軍進行曲》，對國歌造成侮辱，對國家和香港特區造成嚴重損害。

他表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴，是針對具有犯罪意圖的不法行為，亦可更明確地令市民明白有關行為是違法的，同時保障奉公守法的香港市民依法享有的自由和權利，包括《基本法》、《香港國安法》和《香港人權法案條例》等法律給予的保障和自由（包括言論自由、學術自由及新聞自由）。

他歡迎法庭的裁決，並肯定和感謝律政司同事的工作和努力。特區政府會繼續堅定不移維護國家安全，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並依法保障香港市民的權利和自由。