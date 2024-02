願榮光咖啡館被指廁所天花板及廁盆有污漬　被罰款3500元

位於上環的願榮光咖啡館(Not One Less Coffee),被指男廁天花板及廁盆內壁有持久污漬,遭食環署票控食物業處所不衞生,及衞生設備不清潔及維修不妥善罪,公司負責人今(21日)在東區法院認罪,求情時稱:已經好努力做清潔。裁判官曾宗堯就兩罪分別罰款 1,500 元和 2,000 元,合共3,500元,並需於 3 月 21 日前繳付。



被告經營願榮光咖啡館的公司 Not One Less Coffee Limited,被控於 2023 年 9 月 7 日下午 1 時 40 分,身為經營食物業的人,沒有保持男廁天花板乾淨,即天花板有 6 平方米的灰色持久污漬;及於 2023 年 10 月 10 日下午 4 時 45 分,沒有保持衞生設備的清潔,即男廁廁盆內壁有黑色持久污漬。

公司負責人認罪後作求情時稱,已經好努力做清潔,發現相關情況後便立刻清潔乾淨。

涉案店舖位於上環,他們於 2024 年 2 月 3 日曾在 Facebook 專頁發文指,由於租約關係,暫定於 2 月 29 日結業。

ESS2560/2024、ESS2562/2024