願榮光禁令．上訴｜官認同單靠檢控不足處理　有迫切需要頒禁制令

政府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，在高等法院被裁敗訴。上訴庭今(8日)頒發判辭，裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令。上訴庭法官潘兆初在判辭指，特首根據《港區國安法》第47條發出證明書，指4類涉及《願榮光》的行為涉及國家安全，構成國家安全風險。潘官指證明書對法庭有約束力，法庭亦尊重其評估，但補充是否批出禁令，法庭會獨立裁定。潘官接納行政構關的評估，認為單靠檢控，已不足處理涉案的4類行為，因此有迫切需要頒發禁制令，以協助刑事法例，從而維護國家安全。



民事禁令可協助刑事法例

法官潘兆初在判辭指，國安法和現時涉及維護國安的法例，包括刑事和民事法例，需同時並行，以達致維護國家安全的目的。刑事法例並非唯一維護國安的執法工具，若需要民事禁令，以協助刑事法例，防止危害國家安全的行為，法庭應頒發禁令。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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重申法庭會獨立作出裁定

就特首根據《國安法》第47條發出證明書，列出4類行為涉及國家安全。潘官強調，證明書對法庭有約束力，法庭應全面接納評估，並予以絶對的尊重。潘官指，法庭執行其司法工作時，不會逾越其憲制上的角色，干預行政機關的權力。同時，雖然法庭會尊重行政機關的評估，但當相關問題涉及憲法或法律爭議時，應由法庭獨立作出裁定。而潘官認同原審法官所指，禁令或產生「寒蟬效應」，但仍屬合憲。

國歌法在檢控有時限禁令則未有

就原審法官拒批禁令時，認為禁令會與現行刑事法例有所衝突，潘官不同意其看法。原審法官在判辭舉例指，《國歌法》有檢控時限，但禁制令則未有時限性，原審法官因此質疑禁令會凌駕刑事法例的時限性。潘官則認為，禁令未有時限性，因涉及執行司法工作，國歌法有檢控時限則是其立法時的考慮，不會出現禁令凌駕刑事法例的時限性。

高院首席法官潘兆初稱法庭會尊重行政機關的評估，但當相關問題涉及憲法或法律爭議時，應由法庭獨立作出裁定。。(資料圖片)

特首列4類行為法庭認為應馬上制止

潘官認為，創作《願榮光》的人有意以它作為「武器」，推動2019年的暴力示威，美化暴力行為。同時，《願榮光》亦喚起他人的反政府情緒。根據特首的證明書，禁制令列出的4類行為，構成國家安全風險，潘官認為需馬上制止。潘官亦接納行政構關評估，認為單是進行檢控，已不足處理該些行為，因此法庭有迫切需要頒發禁制令，以協助刑事法例，從而維護國家安全。

網上進行這些刑事行為的人難以辨識

潘官續解釋，公眾對涉案行為誤解，而該等行為在《國安法》生效後仍然持續，顯示單是刑事法例已不足以達致維護國安的目的。潘官認為，頒發禁令不但可協助刑事法例，維護國安，避免對國安造成無法補救的破壞，亦可消除公眾的誤解。此外，在網上進行該些刑事行為的人，難以辨識。潘官認為個別地對他們採取法律行動，不切實可行，而頒發禁制令可說服網絡平台營運者移除涉及的影片。雖然營運者未有參與是次聆訊，但表明若有有法庭命令，會配合政府的要求。

亦頒令禁制32條Youtube片

上訴庭頒發的禁令，禁制以任何方式傳播《願榮光》，旨在意圖煽動他人分裂國家，或意圖煽動把香港從中國分離；將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌。但禁制列明沒有該些意思的學術活動或新聞活動，則不受禁制。

此外，就律政司上訴時，要求法庭頒令32條Youtube影片屬禁令中的禁制行為，潘官亦在批准該申請。

案件編號：案件編號：CACV274、CAMP303/2023