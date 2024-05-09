願榮光禁令｜設為手機鈴聲　坐車突響或違禁　湯家驊建議：即改！

律政司就《願榮光歸香港》歌曲禁制令案上訴得直，高等法院上訴庭頒下臨時禁制令。行會成員、資深大律師湯家驊指，禁制令禁制與歌曲有關的四種特定行為，並非禁制歌曲本身，如果不在四種行為之內就不受禁制令限制，但在公開場合唱或播放這首歌，並讓他人聽到，則可能觸犯禁制令。因此，他提醒市民，若手機設定該歌曲為鈴聲，應立即更改 ：「搭搭下地鐵咁多人，突然之間響，好多人會聽到」，已屬公開播放的類別，可能違禁制令。



湯家驊建議若有市民把《願榮光歸香港》設定為手機鈴聲，宜立即更改。（黃浩謙攝）

資深大律師湯家驊今早（5月9日）於商台節目表示，由於禁制令限制協助或幫助他人散播歌曲，如果有人將歌曲放上平台讓人聽，屬散播行為，可能自招嫌疑，並要由法庭判斷有無相關意圖。

私藏電腦不構成違禁令 重點在有否意圖公開播放

湯家驊強調，禁制令所禁止的不是那首歌曲本身，而是與該歌曲有關的行為，強調是行為決定該人是否違法，「你唔會因為有首歌放喺電腦度，警察就破門入屋拉你去坐監」。法庭判決已寫得很清楚相關的行為，包括公開廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製歌曲，以意圖煽動他人犯分裂國家罪；具煽動意圖；失實表述其就香港特區而言為國歌；意指香港特區是一個獨立國家並擁有自身的國歌。

他強調，市民明知道該歌曲的性質，有責任避免公開被其他人聽到，若有市民手機設定該歌曲為鈴聲，應如何處理？湯家驊建議應立即更改。

搭搭下地鐵咁多人，突然之間響，好多人會聽到，已屬公開播放的類別。 資深大律師、行會成員湯家驊

至於如有音樂平台未有把將歌曲下架仍讓人下載，湯家驊認為此舉有法律風險，因為法庭規定不可協助他人散播，而平台明知此歌曲會令人有不好的聯想，仍然留在平台上任由大眾欣賞，會招惹嫌疑，要「好自為之」。因為在法律上，所有意圖的判決都要根據其實際行為，「意圖不會寫在額頭上，或者放在枱面」，即使被告聲稱沒有相關意圖，周邊的行為都會成為證據，而「意圖」上的舉證在於控方。

他強調，今次禁令限制在香港司法管轄區內的活動，平台技術上只要讓被禁止的歌曲無法在香港下載或瀏覽即可，「有盡力避免，不讓人予取予攜，已經尊重了法庭命令」。若有人藉VPN以至黑客入侵等極端手段在香港取得《榮光》並作散播時，他也認為難以避免，但直言如果有人想方設法去做，意圖很明顯，難以辯稱是無辜。