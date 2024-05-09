拆局｜政府未能拿捏平衡點　令「國家隊」難全力支持T4公路撥款？

沙田T4公路逾68億元撥款上周在立法會順利通過，卻出現合計15張不支持票，加上4人缺席，共計19名議員未有支持撥款申請，佔財委會總人數23%，比例之高為本屆議會中罕見。更甚者是棄權、反對或缺席的總計19名議員中，有13人來自曾被稱作「國家隊」的選委界別，在未投下支持票議員中比例高逾六成，在落實愛國者治港，行政立法強調合作的情勢下，實屬罕見。



《香港01》接觸多名未有投下支持票選委界議員，他們皆異口同聲稱表決前未有任何壓力，明確指出今次純屬民生議題，他們更著重就政府財政狀況作通盤思考。綜合他們的說法，認為今次工程造價飇升，是運輸及物流局未能拿捏全港與地區利益的平衡點所致。至於未來的民生項目撥款是否可預見再有類同情況發生，要拭目以待。



立法會財委會表決T4公路撥款，共15票不支持創下本屆議會新記錄（盧翊銘攝）

上周五財委會表決當日，最終61票贊成、3票反對、12票棄權，逾68億元的撥款申請獲通過。不過，合計15票不支持票，較巨額撥款獲通過顯得更矚目，因為刷新了完善選舉制度後不支持票的新記錄。若再計及有4名議員不在席，即合計有19名議員未有投下支持票，19人當中更有13人是被稱作「國家隊」的選委界別議員，比例約68%，佔立法會40個選委界議席近三分一。該13名選委界議員，包括投下反對票的江玉歡，棄權的吳傑莊、林筱魯，管浩鳴、簡慧敏、陳曼琪、李浩然、周文港、陳沛良、梁毓偉，和不在席的何君堯、謝偉俊及洪雯。

沙田T4公路是連接城門隧道公路至沙田路的一段擬建道路，全長約2.3公里，具體而目是由城門隊道出沙田後，在文化博物館前方轉右，跨越城門河，最後連接沙田路，另外亦有擴闊沙田路、興建行人天橋等多項相關工程。T4公路工程在2006年估算造價約11億元，聽取地區意見後優化至現時方案，惟最新造價估算曾高達71.6億元，18年大增5.5倍。

沙田T4主幹路電腦模擬圖。（運輸及物流局Facebook圖片）

多名選委界棄權 議員：關鍵問題是過於側重地區意見

因此，部分議員強烈質疑項目造價過高，政府3月底時一度主動撤回文件再增潤，運輸及物流局同時約見議員遊說，上周五再提交立法會財委會表決，政府同時「順應民意」把工程造價下調，由原先接近72億元，削減3.5億元至約68.1億元。根據政府介紹，優化走線包括主幹道長度及難度增加、提供東行及西行線支路、高架橋轉為地下行車道等，合共造價為33億元。其中高架橋轉地下行車道涉款17億元。此外，當時有消息指政府主動撤回文件，是為了致力把不支持票減到最少，故令上周五的表決備受矚目。

《香港01》在表決後，先後接觸多名不支持撥款的選委界議員，他們均表示表決前無受到任何壓力，部分更笑言：「大家諗得複雜咗」，強調本次純粹民生問題。但也有選委界議員坦言，事件的關鍵，正是為何要過於遷就地區居民所需？稱「如果用高架橋方案，都冇咁多議員嘈」，現時的安排令人感覺局方未能拿捏全港與地區利益的平衡點。

完善選舉制度後的立去會，議席增至90席，20席經由地區直選產生、30席功能組別、佔最多議席40席的選委界別，由1500人組成的選舉委員會選出。有選委界議員坦言，選委界具廣泛代表性，要站在全港市民利益角度出發，發揮為公帑把關的角色。今次是難以接受當局因有居民不滿因工程影響景觀，便要在財政緊絀此重要節點上，額外撥出大批公帑去開展工程。

管浩鳴：涉及大量公帑 選委有意見

投下棄權票的選委界立法會議員管浩鳴表示，早前一直收到選委對T4公路有意見，甚至收到其選民選委的來電指政府面臨財赤，為何「T4造價咁誇張」？管浩鳴強調，選委或選委界議員並非反對政府做事，而是質疑T4公路工程是否刻不容緩？為何一定要遷就附近居民的景觀，把高架橋改為造價更高的地下隧道行車？面對以上種種疑問，他對政府的方案未感滿意。

另一位投棄權票的選委界議員也承認，多個界別選委反映對公共財政擔憂，政府長年財赤，經營帳目要到兩年後才可恢復盈餘，加上政府接連發債，財政狀況不健康，此情況會影響對商界融資能力，推動基建是好，但T4逼切性成疑又造價高，實難投下支持票。

吳傑莊：壓力來源不限地區 民生項目應考慮先後緩急

本次表決「國家隊」議員有近三分一未有投下支持票，是否意味未來的民生項目撥款，政府並非理所當然地獲議員，尤其「國家隊」議員的支持？投下棄權票的選委界立法會議員吳傑莊稱，選委界當然需站在大局作通盤考慮，每個民生項目要謹慎處理其先後緩急問題，譬如明日財委會將會審批200多億元的洪水橋／厦村新發展區撥款申請，他目前傾向支持，因希望政府發展新區「錢搵錢」。

然而，他表示選委界並非無來自地區的壓力，反而1500人組成的選委會來自不同界別，故選委界議員壓力來源不盡相同，他認為選委界議員應盡力了解社會民意的「最大公因數」，將上情下達反映到最終投票取態上。