T4公路｜3反對12棄權4不在席　財委會23%委員無投支持票

新一屆立法會就任以來，行政立法關係趨於和諧，政府提交立法會審議的不論法案或撥款申請從未被拒，也令今次沙田T4公路原先近72億撥款申請在審議前要收回再潤飾顯得矚目。事實上，本屆議會的財會連多票反對或棄權的情況都沒有出現。



沙田T4公路撥款申請原定於3月22日向財委會申請撥款，但在前一日政府臨時抽起議程，只因部分議員認為造價太高所致。之後政府一方面繼續游說議員，另一方面也調整造價，最新文件顯示工程造價下調約5%至68.1億元，相當於減少約3.542億元，節省部分涉及隔音屏障、休憩處設施等，而斥資6,000萬新增的城門河單車徑，更完全取消。今日（3日）重上財委會，最終獲得61票支持通過，但仍有部份議員表態不支持，包括3票反對及12票棄權，另有4人不在席沒投票。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

立法會財委會今日開會4小時，討論T4公路撥款申請。香港新方向張欣宇、新思維狄志遠，以及選委界江玉歡共3名議員投下反對票。「A4聯盟」楊永杰及林素蔚，「C15+」吳傑莊和林筱魯，選委界管浩鳴，「G19」簡慧敏、陳曼琪、李浩然、周文港、陳沛良、梁毓偉及邱達根共12人棄權。另外「A4聯盟」梁文廣、「G19」洪雯，以及謝偉俊和何君堯4人不在席。

財委會共有81人，計及棄權、反對和不在席委員數目共19人，即沒有投下支持票的委員比例約為23%。

+ 2

江玉歡指造價太高 張欣宇：有原則上分歧

投下反對票的選委界立法會議員江玉歡稱，造價問題與政府解說問題各佔一半，撥款受到市民關注，局方應着力解釋為何造價高昂，又稱政府財政緊拙，「遲兩年（起）唔得咩？」造價方面，她指都有市民不贊成，認為千億財赤下，造價如下調至40億至50億元，或可以投下支持票，惟如今68億元很難對市民交代。

另一名投下反對票的香港新方向立法會議員張欣宇稱，與政府有原則分歧，例如經濟效益、社會效益等，認為沙田繞道、T6可以做到類似效果，更認為T4公路不能回本。他強調本次項目的民意基礎不牢固，直言很難被說服。

過去10次記名投票 最多反對票一次為4票

翻查資料，本屆財委會不計今次沙田T4公路表決，曾有十次需要記名表決的情況，結果撥款申請獲大部份議員記名支持下獲得通過。要數本屆立法會的財委會記名投票記錄，涉款4億5930萬元的職業訓練局九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃撥款申請，有4名議員投下反對票、5名議員投下棄權票，已是目前有最多議員不支持情況下通過的議程。

本屆最多議員投下棄權票的是荔枝角收押所重建計劃撥款申請。（資料圖片）

其次則為引起社會熱議，甚至有議員聲稱要「含淚投票」、渉款55億680萬元的荔枝角收押所重建計劃，只有曾指重建計劃如「五星級監獄」的何君堯1票反對，但卻同時錄得本屆最多棄權票，共有6票棄權，全部來自工聯會議員，包括郭偉强、陸頌雄、梁子穎、陳穎欣、黃國、鄧家彪。

反而是備受爭議的第一期簡約公屋項目，耗資近150億元，雖然曾有多名議員表態指價錢太高或認為部分選址不合適，但結果在記名表決情況下，也只有江玉歡一票反對、田北辰一票棄權。

2023年3月17日 立法會財務委員會通過簡約公屋撥款申請



項目通過日期/項目名稱/渉款金額/表決結果

1.2022年6月10日/第六屆特區政府的政府架構重組引致的編制變動/不適應/贊成73；反對1；棄權2

2.2022年7月15日/職業訓練局九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃/4億5930萬元/贊成54;反對4;棄權5

3.2023年3月17日/3/17「簡約公屋」項目/149億1190萬元/贊成58;反對1;棄權1

4.2023年5月12日/在勞工及福利局開設1個首長級編外職位，在財政司司長辦公室開設1個編外職位/不適用/贊成69；反對2;棄權2

5.2023年5月19日/在康樂及文化事務署開設1個助理市政署長常額職位/不適用/贊成69;反對1;棄權3

6.2023年6月16日/在路政署開設1個首席政府工程師職位和2個總工程師職位；重行調配1個總工程師常額職位/不適用/贊成72;反對2;棄權2

7.2023年12月8日/把社會福利署的1個有時限編外職位轉為常額職位/不適應/贊成71;反對2;棄權5

8.2023年12月8日/龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究/1億7,900萬元/贊成70;反對0;棄權5

9.2024年1月12日/荔枝角收押所重建計劃/55億680萬元/贊成67;反對1;棄權6

10.2024年1月19日/新生嬰兒獎勵金計劃/22億8,600萬元/贊成67;反對1;棄權1