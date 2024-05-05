江玉歡夢見林世雄憶T4路撥款爭議　提一建議叮囑勿只顧數票

逾68億元沙田T4公路工程撥款，上周經立法會財務委員會審議後通過，不過有15名議員不支持撥款，創本屆立法會新高記錄。當天投反對票的選委界立法會議員江玉歡今天（5日）撰文分享昨晚夢見運輸及物流局局長林世雄，憶起T4撥款在爭議下通過的問題，「除了數票之外，怎能增加市民的滿意度和信心？」，建議參考其他地方設立獨立委員會，由專家和政府代表審批達某個數額的項目，完成後評核成效，相信能加強透明度、專業性及問責性。



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江玉歡夢見林世雄憶T4公路撥款爭議

江玉歡在Facebook以「林世雄局長在我的夢中」撰文，提到自己一向很少發夢，但昨晚（4日）竟發了一個夢，夢中林世雄與她一起下午茶，談論項目建設，可能是T4公路撥款申請，令她想起項目撥款引起的更深層次問題。江玉歡說，立法會有撥款把關功能，大型項目要先經委員會討論，如涉及工程，會先通過工務小組，後到財委會。如果工務小組同意不需在財委會討論，財委會便只會就項目投票。

江玉歡說，過去兩年不少市民關注項目撥款，雖然立法會妥善完成審議，但留意到市民並不完全滿意。（資料圖片/歐嘉樂攝）

立法會妥善完成審議 市民不完全滿意

江玉歡說，過去兩年不少市民關注項目撥款，雖然立法會妥善完成審議，但留意到市民並不完全滿意，不少市民即使反對撥款，但項目始終獲通過，有些市民質疑項目上馬或工程造價等，每次撥款申請也令社會帶來拉力，「但我們總不能害怕社會上的討論，便對項目的討論表面或簡單化。」

作為市民和議員，我經常問自己，我們的撥款制度能夠優化嗎？能否讓市民覺得更專業和更透明嗎？現在發展局正就工程造價作出檢討，但項目好壞，工程造價只是其中一個部份。 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡倡設獨立委員會審議大額工程 完成後評核成效

江玉歡參考其他地方的項目撥款安排，發現很多經濟體也採用Gateway Process（把關過程），項目凡達一個數額，必須經過獨立的委員會先行審批，委員會會考慮項目對社會的多方影響、與其他社會發展的配合、在項目發展期內對公共財政的影響等，部分地方更規定項目建議書必須列出人口改變、碳排放、創造本地就業機會及生產力等因素。

她說，獨立委員會的組成有專家及局方代表，不同部門能在審議過程獲取經驗，不少國家更會在項目完成後一段時間評核，確定結果與原先計劃相符，Gateway Process能令項目申請更具透明度、專業性及問責性。

江玉歡說，刻下赤字是不爭的事實，怎樣管控項目的推進，令市民見到每個項目在未來十年或二十年發展上的位置，以至怎樣確保宏大的計劃和願景得以落實，均是要踏實處理的問題。（資料圖片/歐嘉樂攝）

我們總要繼續進步，T4審完了，接下來的項目還多，除了數票之外，怎能做得更好？怎能增加市民的滿意度和信心？ 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡：要持續地有更好的結果 不得不優化過程

江玉歡說，刻下赤字是不爭的事實，怎樣管控項目的推進，令市民見到每個項目在未來十年或二十年發展上的位置，以至怎樣確保宏大的計劃和願景得以落實，均是要踏實處理的問題，「結果（outcomes）固然重要，但如果我們要持續地有更好的結果，則不得不優化有關的過程（process)。」