沙田T4公路｜議員審議撥款質疑壓縮開支是假象　2議員已表態反對

立法會財務委員會今日（3日）審議沙田T4公路逾68億元撥款申請，多名議員質疑T4公路工程現時上馬的必要性，及是否真能發揮紓緩沙田區的塞車問題。此外，有議員質疑政府現時「成功」壓縮工程成本是假象，因為只是放棄興建部分設施去降低支出，憂慮被刪減項目最終也要興建時，日後相關支出可能更高。



暫時已有兩名議員表態會投下反對票，包括新思維議員狄志遠直言：「哽唔落」；及選委界議員江玉歡斥項目未達合情合理標準，會投下反對票。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

選委界議員管浩鳴質疑工程是否必須現時上馬，及興建T4公路解決沙田區塞車問題的效用，認為工程只是把現時的塞車樽頸延後至其他地點。管浩鳴稱繁忙時間每個位置都會塞車，解決塞車問題如在有錢的時候沒所謂，但如今公共財政面臨困境，就算沙田解決交通問題，可能會有其他地方塞車。他稱，財委會「當家」很重要，因下次財委會又要審議斥資200多億的洪水橋項目，稱接獲很多市民致電質疑T4是否有必要。

議員質疑為何必須採用隧道方案

九龍中議員楊永杰質疑為何必須採用興建隧道方案，認為若放棄建隧道，至少可節省十億元開支，同時也質疑目前政府所謂的壓縮工程支出，只是放棄部分項目如單車徑、升降機等，若日後仍需建有關設施，支出可能更高。楊永杰又認為以現時技術，是否可以有其他更便宜的解決方案。民建聯的陳永光也再追問為何一定要採用隧道方案。

運輸及物流局局長林世雄則稱，政府已力求平衡，盡力壓縮開支。土本工程拓展署署長方學誠解釋採用隧道方案，是因為吸納了當區居民對破壞景觀的關注，經通盤考慮後，才提出隧道方案，強調最新方案已獲沙田區議會支持。方又指，如今天把項目推倒重來，對交通未來不確定性更大，並非好選擇。

狄志遠：政府洗腳唔抹腳？ 江玉歡：會投反對票

新思維議員狄志遠指，項目造價太高，即使減了3.5億也只是把項目「斬手斬腳」，反問政府自身是否「洗腳唔抹腳」？他重申，不滿政府頻向社福界開刀，卻堅持開展此高價項目，強調支持社會發展和基建，但坦言：「今次哽唔落」表明投反對票。

選委界議員江玉歡也質疑造價之高及效用未符合情合理的客觀標準，認為在公共財政上政府官員不能沉浸於自我推銷的想象中，批評運流局只在社交平台發文解釋未有顧及針對性。因此，她表明也會投下反對票

自由黨航運交通界議員易志明則表明支持工程上馬，經民聯議員盧偉國表示自己居於新界東，正承受塞車之苦。民建聯新界東南議員李世榮表明支持撥款。

而林世雄在開場白中指，去年公布的運輸基建發展藍圖，包括興建一系列道路，T4路是其中不可或缺的部分，既有整體運輸基建布局的重要性，同時也有助紓緩新界東交通擠塞的區域功能，他強調T4有中期紓緩作用，能把馬𩣑山與沙田東直接連繫，長遠可與沙田繞道和T6路的興建相輔相承。

林世雄又指，政府最新提交財委會的文件，能把原先逾71億元開支下調3.5億元至68.1億元，絕非為與議員討價還價。土木工程拓展署署長方學誠強調，T4的興建是配合整個新界東發展及理順地區與九龍之間的交通，若再不採取行動，十年後的車龍可能長達三公點里。方學誠又指社會上對行車量/容車量比率（V/C RATIO）有誤解，指當比率大於1時，便等同會出現車龍，若大於1.1便會停滯不前。他又指，即使日後建成沙田繞道，若缺少T4路，沙田一帶仍有塞車問題。

撥款申請原定於3月22提交財委會表決，當時造價為71.6億元，惟遭跨政團議員質疑太貴，運輸及物流局最終臨時撤回撥款申請，並稱要增潤文件。最終。上周再提交的文件把造價下調3.5億元至68.1億元，減少約5%，包括在附屬道路系統整合現有的交通管制及監察系統，節省了4,000萬元，採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省約1.2億元，縮減1部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河的單車天橋，節省約3,000萬元，並按工程規模相應減少駐工地人員的薪酬和應急費用，節省了6,420萬元。