林鄭現身南京：港人以獅子山精神在內地打拼　望青年參與內地發展

早前陷入辦公室租金過高爭議的前特首林鄭月娥，繼勞動節假日被發現偕丈夫林兆波拍拖到戲院後，近日雙雙現身南京。香港科技教育文化學會創辦的「思享會」會址，昨日（8日）在南京玄武湖公園翠洲留東同學會會址落成。身兼江蘇省香港商會永遠榮譽會長林鄭月娥與丈夫出席儀式，她致辭時指香港要長期堅持「一國兩制」，表示港人以獅子山精神在內地打拼，希望與在內地創業的香港青年企業家多交流，以及幫助他們更了解香港情況。



林鄭月娥。（資料圖片）

需與內地互相了解 望更多港人赴內地發展

林鄭月娥表示，「一國兩制」這麼好的制度不只是50年不變，而香港要長期堅持「一國兩制」，想更好融入國家發展大局，則需要與內地互相了解。她續稱，希望在內地求學、創業的香港年輕人更深了解「一國兩制」的歷史背景，要強化實踐、掌握未來，主動融入國家發展大局，並希望更多香港年輕企業家參與內地發展。

此外，林鄭月娥回憶指，2018年11月曾率160人的代表團到北京參加國家改革開放40周年紀念活動，獲國家主席習近平在人民大會堂接見，當時習近平明確指出港人在國家改革開放作出貢獻。

立法會早前審議本年度政府開支，4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔近一半，因租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦。上年度林鄭月娥辦公室開支917萬元，按年急升3成，租金佔超過一半，多名立法會議員批評開支大。《香港01》向林鄭月娥辦公室查詢，林太會否認為前特首辦租金貴、是否願意搬至租金便宜的地方，及她平均每月去多少次前特首辦，獲回覆指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。