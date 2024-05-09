林鄭現身南京：港人以獅子山精神在內地打拼 望青年參與內地發展
撰文：馮子健
出版：更新：
早前陷入辦公室租金過高爭議的前特首林鄭月娥，繼勞動節假日被發現偕丈夫林兆波拍拖到戲院後，近日雙雙現身南京。香港科技教育文化學會創辦的「思享會」會址，昨日（8日）在南京玄武湖公園翠洲留東同學會會址落成。身兼江蘇省香港商會永遠榮譽會長林鄭月娥與丈夫出席儀式，她致辭時指香港要長期堅持「一國兩制」，表示港人以獅子山精神在內地打拼，希望與在內地創業的香港青年企業家多交流，以及幫助他們更了解香港情況。
需與內地互相了解 望更多港人赴內地發展
林鄭月娥表示，「一國兩制」這麼好的制度不只是50年不變，而香港要長期堅持「一國兩制」，想更好融入國家發展大局，則需要與內地互相了解。她續稱，希望在內地求學、創業的香港年輕人更深了解「一國兩制」的歷史背景，要強化實踐、掌握未來，主動融入國家發展大局，並希望更多香港年輕企業家參與內地發展。
此外，林鄭月娥回憶指，2018年11月曾率160人的代表團到北京參加國家改革開放40周年紀念活動，獲國家主席習近平在人民大會堂接見，當時習近平明確指出港人在國家改革開放作出貢獻。
立法會早前審議本年度政府開支，4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔近一半，因租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦。上年度林鄭月娥辦公室開支917萬元，按年急升3成，租金佔超過一半，多名立法會議員批評開支大。《香港01》向林鄭月娥辦公室查詢，林太會否認為前特首辦租金貴、是否願意搬至租金便宜的地方，及她平均每月去多少次前特首辦，獲回覆指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。
林鄭月娥前特首辦年花917萬 田北辰：有理由相信她自己決定租用林鄭月娥回應「前特首辦」租貴稱財會批准 李梓敬再轟：思維錯誤林鄭月娥四字回應前特首辦租金貴 年租567萬金鐘辦公室曝光林鄭月娥形容香港聚才 推創科學人計劃吸人才獲國家科技部支持李國麟內地晚宴巧遇前特首林鄭月娥 成為中國香港唯一藝人代表林鄭月娥今逛書展僅半小時 翻閱習近平新書 書商介紹靖海侯書籍