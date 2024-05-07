袁彌昌指「諂媚式」吸旅客「很low」　楊潤雄批謬論：過門便是客

學者袁彌昌今日在《明報》撰文指，政府在振興旅客業處於藥石亂投的狀態，採用「諂媚式」吸客救亡，覺得旅客喜歡甚麼就給甚麼，給人一種沒有底線、「很low」的印象，認為吸引打卡閒逛閒坐而不消費的旅客沒有幫助。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄不點名反擊，指該觀點都是謬論，強調每150萬名旅客就能提高香港本地生產總值（GDP）的0.1個百分點，今次五一黃金周就為香港帶來超過20億元消費，強調「過門便是客」。



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袁稱旅客「除了打卡與批評之外，不帶走一片雲彩」

袁彌昌撰文首先引用全國政協副主席、前特首梁振英在訪問中的說話：「我們是不是要以訪客人數作為旅遊業發展的KPI（關鍵績效指標）？」袁認為，五一黃金周旅客是來了，但「除了打卡與批評之外，不帶走一片雲彩」，經濟效益很少，有種「一場辛苦為誰忙」之感。

黃金周期間袁在銅鑼灣吃飯逛街，觀察到當時的消費模式不可持續，表示只有「崇光感謝祭」仍人頭湧湧，其他地方遊客數量稍多，但大多數都是「打卡閒逛閒坐，明顯是不會消費的」。他強調這種模式不單止不購物，連坐下來喝杯咖啡也省掉，所以區內大部份餐廳沒有受惠黃金周，「假如沒有崇光感謝祭的話，相信連稍具消費力的旅客都不會來」，形容政府措施枉費心力、事倍功半。

袁指旅客連甚麼政府給甚麼 是「內捲化」現象

對於此現象，袁彌昌分析指政府處於「臨渴掘井、藥石亂投的狀態」，是採取「諂媚式」吸客救亡。他解釋這種做法是覺得旅客喜歡甚麼就給甚麼，但認為這樣做只會給人一種沒底線、「很low」的印象，同時也是一種「內捲化」現象。

袁彌昌續說，現時的網紅店或受歡迎景點，認可權和話語權早已從本地人手中溜走，變成由內地互聯網主導。如果政府整天追逐這些網紅店和景點，「誤以為代表深度遊」，會是相當虛無縹緲。他續指現時很多低消費旅客，市面愈來愈由低成本、低增值的商店主導，「劣幣驅逐良幣」之下把原本成本較高、高增值的商店排擠走。而更深遠的問題，是香港逐漸失去個性。

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韓國人外遊多 袁指政府不重視僅向內地客傾斜

對於吸客策略，袁彌昌強調香港有不少米芝蓮餐廳，是不少國際化城市少見，但未見政府有甚麼發展策略。又指韓國人近年大舉外遊，但未見香港政府重視，認為政策只向內地客傾斜。

他認為不應早下定論，說旅客已經不想購物或消費，認為可能只是服務與出品水準下降、商品太貴、有其他地方選擇，而導致高端客流失，同時由低消費愛打卡的遊客補充。他又指香港很多相關行業都沒有規範化，缺乏產品和服務好壞的「基本水平是怎樣」的概念，才是港人北上、旅客少來的原因，因此應要從這方面改善，進而振興旅遊業。

楊潤雄：五一黃金周帶來20億元消費

楊潤雄則不點名批評該文章「都是謬論」，強調每150萬名旅客就能提升香港GDP的0.1個百分點，而今次五一黃金周帶來超過20億元的消費，讓多個行業受惠，又指據局方了解，業界大致滿意五一黃金周情況。他強調「過門便是客」，香港必須為旅客提供優質旅遊體驗，希望他們再來香港。

對於袁彌昌指看不到政府發展旅遊的策略，楊潤雄認為是毫無根據，是忽略了旅發局、旅遊業議會和各業的努力，亦漠視了人們工作的成果，「屬於以偏概全妄下定論，大家千萬不要被誤導」。

楊潤雄說，留意到旅客新趨勢，是比較喜歡理性消費、城市漫遊，指局方在籌劃《旅遊業發展藍圖2.0》時，會集思廣益找出應對策略。

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