認牙科街症派籌非理想　盧寵茂：有人提烏托邦想法亦造成供應浪費

審計報告指牙科街症服務不足，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）在立法會政府帳目委員會上指，未來牙科街症考慮三部曲，7月起將凌晨零時派籌的安排改為前一晚8時；研究電子派籌、網上派籌方式。



盧寵茂又稱過往曾嘗試取籌後直接診症，但始終供應未能滿足需求就會導致排隊，部分市民始終會「鬥早」，他再承認目前非最理想的安排，長遠而言希望電子派籌避免排隊，並指牙科服務、派籌安排都要持續改善。他又稱，當然有人提出「烏托邦的想法」，醫療服務多到隨時診症，惟到時醫生等病人亦會造成供應浪費。



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西貢方逸華牙科診所周四（9日）先調整派籌時間，正式派籌時間由上午11時改為下午1時，半小時後可應診，但臨時籌仍在凌晨12時取籌。選委界立法會議員簡慧敏今日（10日）在立法會政府帳目委員會上，促完善相關安排。

盧寵茂回應指，未來牙科街症考慮三部曲，包括將11時的正視登記改為下午1時，以減少市民來往診所次數；7月將凌晨12時派籌的安排改為前一晚8時；研究電子派籌、網上派籌方式。衞生署署長林文健補充指，電子派籌方式今年內一定完成，正與潛在承辦商討論中。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）在立法會政府帳目委員會上指，未來牙科街症考慮三部曲，7月起將凌晨零時派籌的安排改為前一晚8時；研究電子派籌、網上派籌方式。（資料圖片/立法會直播截圖）

盧寵茂：市民始終會「鬥早」排隊 需解決供求問題

會議上，簡慧敏表示，初步登記安排始終會在診症前煩擾市民兩次，促用試點計劃嘗試避免通宵排隊的情況。此外，她表示坊間認為公務員牙科服務有優先概念，促政府澄清。帳委會主席、自由黨立法會議員邵家輝亦敦促局方要做好人手調配。

對此，盧寵茂稱過往曾嘗試取籌後直接診症，但始終供應未能滿足需求就會導致排隊，部分市民始終會「鬥早」。不過，盧再承認目前非最理想的安排，長遠而言希望電子派籌避免排隊，並指牙科服務、派籌安排都要持續改善。

烏托邦的想法？服務多到可隨時診症 盧寵茂：醫生等病人亦浪費供應

他又稱，當然有人提出「烏托邦的想法」，醫療服務多到隨時診症，惟到時醫生等病人亦會造成供應浪費。另外，他表示牙科服務是政府對公務員的承諾，並非優次問題，而是合約對員工的保障。