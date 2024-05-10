民建聯到美國駐港總領事館　抗議梅儒瑞為黎智英「撐腰張目」

民建聯今日（10日）到美國駐港總領事館示威，抗議美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）在研討會上為黎智英「撐腰張目」，又指美國國務院發言人及美國參議院外交關係委員會成員，惡意中傷香港上訴庭批出《願榮光歸香港》的禁令一事。



民建聯到美國駐港總領事館示威。（民建聯Facebook）

梅儒瑞重申美國政府要求釋放黎智英

梅儒瑞早前視像出席美國智庫「戰略與國際研究中心」的論壇，到最難處理的是與香港政府的關係，稱如果香港政府回到尊重中英聯合聲明的精神和條文，美國政府隨時準備好正面回應。

他表示，香港政府聲稱要打擊「軟對抗」，實際是以法律以外手段「軟打壓」。梅儒瑞說，香港政府要撤銷在美港人的通緝令，以及停止進一步打壓香港人，又指七國集團外長早前已發表有關香港的有力言論。他重申，美國政府要求香港釋放黎智英及所有「因為言論而無辜入獄」的人。

美國國務院發言人指禁重關注《願榮光》禁令

至於法庭頒下《願榮光歸香港》的禁制令，美國國務院發言人馬修米勒（Matthew Miller）表示，美國對於香港的人權保護和基本自由，包括言論自由繼續被侵蝕，表示嚴重關注，認為禁令打擊了香港的國際聲譽。

民建聯斥粗暴干預香港司法

民建聯多名成員包括立法會議員陳勇、陳學鋒、周浩鼎、何俊賢、林琳等，今日（10日）下午到美國駐港總領事館請願，強烈譴責美方行徑，並堅決反對美方粗暴干預香港司法，插手香港事務和中國內政。

民建聯表示，堅決反對有反華機構和政客假借學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污衊抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，作出不客觀、不公正的評論，企圖干預香港事務，又強調無人可凌駕法律，任何違法者必會依法嚴懲。

而《願榮光歸香港》禁制令方面，民建聯認為在2019年反修例事件中，多次被失實表述為香港特區的國歌，稱對國歌造成侮辱，對國家和香港特區造成嚴重損害，認為法庭裁決是正當之舉，合理合憲。

民建聯敦促美國政客應當認清現實，並奉勸美方立即停止拙劣無恥的政治表演，擺正心態，分清是非，恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。