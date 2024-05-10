外交部駐港公署譴責美領事梅儒瑞　斥公然為反中亂港分子撐腰

外交部駐港公署昨日（9日）晚上發聲明，點名批評美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May），指他在美戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會上妄議香港特區司法個案，公然為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，插手香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。



發言人表示，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」「港人治港」、高度自治方針。回歸27年來，香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。在香港國安法和《維護國家安全條例》保駕護航下，香港的政治民主不斷健全完善，自由人權得到充分保障，經濟發展穩步回升，社會井然有序。同時，司法機關對一小撮反中亂港分子進行公正審判和依法懲治，消除國家安全隱患，可謂順應人心，正當其時。

外交部駐港公署點名譴責美國駐港領事梅儒瑞。

發言人指出，西方個別反華機構和政客對香港從由亂到治走向由治及興耿耿於懷。他們以學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污衊抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，既不客觀，更不公正。當前香港開啟由治及興新篇章，進入全力拼經濟、謀發展的新階段，任何外部干預都是螳臂當車。中方奉勸美方盡早認清現實，擺正位置，不折騰、不挑事、不越界，以實際行動回歸到促進中美關系健康穩定發展的正路上來。