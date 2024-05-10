新思維晤運流局反對的士加價　指應先改善服務質素

新思維立法會議員狄志遠、副主席黃俊瑯和崔定邦，以及社區幹事彭意婷，今日（10日）約見運輸及物流局副秘書長李碧茜，反映市民反對的士加價，要求政府正視的士服務質素不佳的問題，並促請推動網約車合法化。



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認為質素未改善 市民難接受加價

新思維收集了300名市民意見，並提出以上建議。黃俊瑯在會上表示，的士質素未改善，加價不僅難以讓市民接受，亦無助推動業界健康發展。黃俊瑯強調，的士牌照本質上是一種公共資源，在制定相關政策時理應以廣大市民的利益為優先，不應過度傾斜資方利益。

狄志遠指，單靠加價不能從根本上改善的士服務質素，建議行業多利用新技術，包括推廣智能系統，升級車輛設備等，提升乘客體驗。而政府亦應更着力完善行業監管和服務考核標準，從而推動業界進步。

崔定邦則認為，的士車隊制改革實施後，酒店、養老院等對點對點出行服務有大量、持續需求的客戶，很可能會直接與車隊公司建立合作。他認為，在車隊制運行暢順前，貿然提供可能削弱的士行業的整體競爭力。

彭意婷亦認為，與其急於加價，不如先從提升服務入手，待服務改善後再考慮加價及加幅。

指網約車法規配套落後發達地區

至於網約車合法化，彭意婷表示香港相關法律落後於發達地區，指其他發達地區的機場、大型車站等交通樞紐已經為網約車設置專門上客區，而且市民早已習慣網約車服務，認為政府應加速推進網約車合法化。