走塑｜反駁「可降解塑膠」更環保之說　環境局：威脅人類生態環境

走塑首階段已經實施，近日網上有人質疑管制即棄塑膠產品法例沒有科學根據，更表示紙和木製替代品需要砍伐樹木，指可降解的膠更環保。環境及生態局今日（11日）在Facebook表示，聲稱「可降解」塑膠產品很多會在堆填區內厭氧環境，或是在海洋環境中都不能完全降解，而且還會分裂成為微塑膠，威脅人類和生態環境；反觀紙、木和竹都是可再生資源。



首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品4月22日開始實施。（環境及生態局Facebook圖片）

聲稱可降解塑膠會分裂成微塑膠 在堆填區或海洋不能完全降解

環境及生態局表示，塑膠它難以分解，而且會碎化成為微塑膠，近年科學家在人類血液內已找到微塑膠，對自然環境和生態、人類健康造成威脅。根據聯合國環境規劃署2021年發表報告，微塑膠在海洋需要數百年才能降解，環境污染不斷加劇。

至於一些聲稱「可降解」塑膠產品，環境及生態局稱，很多在堆填區內厭氧環境，或是在海洋環境中都不能完全降解，而且還會分裂成為微塑膠，亦不能與普通塑膠一同回收處理，否則會影響塑膠回收再造的質素。

紙、木和竹等可再生資源也不應濫用 減少製造廢物才是正途

另外，局方指出塑膠主要是石油產品，不是可再生資源。紙、木和竹都是可再生資源。未來就算是可再生材料或是未來研發了沒有害處的「新塑膠」，也不應該被濫用，減少製造廢物才是正途。

木製餐具。（黃浩謙攝/資料圖片）

環境局：連鎖餐廳反映7成外賣顧客不要餐具

首階段走塑已經實施，局方稱一些連鎖餐廳更反映差不多7成外賣顧客不要外賣餐具，情況令人鼓舞，望綠色文化不斷壯大，造福子孫後代和人類社會。