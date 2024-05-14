社工註冊局改組｜管浩鳴：無剝削專業自主　愛國者不會有宣誓問題

行政會議通過修訂《社工註冊條例》，包括將社工註冊局成員由15人增加至27人，其中8人由選舉產生，17人由政府委任等，修例下周三（22）交立法會首讀及二讀。



立法會福利事務委員會主席管浩鳴說，雖然政府委任成員數目增加，但依然是註冊社工佔多數，認為沒有剝削專業自主。他又說，現時法案委員會未組成，但社工註冊局年底要改選，希望立法會盡快審議，有足夠時間準備改選工作。對於修例後社工註冊局成員需要宣誓，管浩鳴說部分重要的法定機構都有宣誓安排，愛國愛港人士不會有問題。



多名立法會福利事務委員會成員促改革 否則拖垮社工專業

立法會福利事務委員會成員管浩鳴、江玉歡、陳家珮、李世榮和鄧家彪，表態支持政府修訂《社工註冊條例》。工聯會鄧家彪表示，2016年有註冊社工襲警後被社工註冊局「包庇」及成為註冊局成員，認為註冊局早應改革。他又批評社工註冊局無提供持續進修、沒有專業分工及資歷互認，形容是「交白卷」，必須改革否則會拖垮專業社工服務。

江玉歡：社工肩負社會期望 有高要求是理所當然

選委界江玉歡表示，社工面對廣泛受眾，亦肩負社會期望，社會對其有更高要求是理所當然，認為社工要尊重法治。民建聯李世榮表示，政府早已要求社工註冊局處理相關問題，惟註冊局一直拖延，沒有決心解決問題，現時註冊局公信力已經破產，希望盡快重回正軌。新民黨陳家珮表示，社工的工作層面十分廣泛，欣賞局方見到問題立即處理，確保市民得到最大保障。

「A4」聯盟立法會議員林素蔚亦支持修例，建議參考各校董會做法，在註冊局中加入一定比例的立法會議員。（資料圖片/文睿攝）

林素蔚倡註冊局加入立法會議員監察運作

「A4」聯盟立法會議員林素蔚亦支持修例，建議參考各校董會做法，在註冊局中加入一定比例的立法會議員，既可以平衡現有人數不均的情況，亦可監察註冊局運作。本身是註冊社工的林素蔚表示，社工註冊局負責監察社工質素、保障公眾利益，是市民的「守門人」，「若然今時今日仍然有國家安全爭議，改革是勢在必行。」