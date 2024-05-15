社工註冊局｜李世榮：支持港府完善管治　盼加強社工對國安法認識

行政會議昨日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，包括引入即時除牌機制，以及建議社工註冊局改組。民建聯立法會議員李世榮同日表示，全力支持特區政府完善社工註冊局的管治，增加委員成員可令註冊局內有更多不同聲音，有助維持註冊局社工專業形象和公信力。樂善堂總幹事劉愛詩也認為, 條例草案為公眾及業界對註冊社工專業形象、專業發展及素質作出了務實建議。



李世榮指出，期望註冊局完善管治架構後，在「維護國家安全」作為大前提下，可加強社工對 《香港國安法》以及《基本法》第23條的認識，維持社會安穩作為己任。

他並強調，社工註冊局改組後，應繼續以引領社工推動扶貧助弱的初心，把服務市民和公眾利益放在第一位；同時應更專注於社工專業持續發展，提升社工專業形象，加強社會公信力，以更好地服務社會大眾。

樂善堂總幹事劉愛詩認為, 《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》為公眾及業界對註冊社工專業形象、專業發展及素質作出了務實建議。（黃舒慧攝）

樂善堂總幹事劉愛詩：有助提升社工專業能力和形象

樂善堂總幹事劉愛詩指出，修訂後的條例草案，在擴大註冊局成員數目上, 除註冊社工, 並加入不同專業界別的成員和社會人士, 相信能以多角度為註冊局注入良政善治的思維, 透過定期檢視以完善註冊局制度和管治。

對於確保被裁定干犯特定嚴重罪行人士的社工註冊當即被註銷, 劉愛詩認為可以令社福機構聘用註冊社工時獲得保障, 獲益的除了是機構本身, 還有服務使用者。另外修訂條例亦建議賦予註冊局訂明持續專業發展要求的新職能, 這有助提升社工專業能力和形象, 註冊社工個人本身能夠受益, 藉以提升能力和質素, 讓服務使用者進一步受惠。

經修訂的條例草案建議社工註冊局改組，將委員數目將由現時的15人增至27人，當中8人由選舉產生，委任佔17人，其餘2人分別是社署署長和屬於社工的公職人員。

據政府公布，相關修訂條例草案將於本周五（17日）刊憲，並於本月22日交立法會進行首讀及二讀。