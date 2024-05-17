新聞操守｜李家超：提出問題與挑撥、評論與唱衰有別　重點在用心

行政長官李家超出席香港報業公會70周年活動暨最佳新聞獎頒獎禮致辭時表示，新聞業界必須恪守職業道德，提供準確全面資訊，中肯而不偏不倚的報道。他認為，大家可提出問題，作出評論，但提出問題與挑撥矛盾是有分別，評論與唱衰的分別更大。這個是用心良好或用心不良、用心建設或用心破壞、為社會利益或私下利益的分別，強調新聞業界應承擔重大社會責任。



李家超指，香港經濟正經歷發展新產業及新業態的轉型期，這時候更需要新聞專業的力量，將香港的機遇及實況傳播開去，讓香港市民及世界各地看到香港的發展機遇、優勢及吸引力。

他又說，在追求數碼轉型的今日，香港報業界不斷應變，善用科技發展，又緊貼AI發展。不過無論科技如何先進到可以取代人手，或AI發展如何蓬勃，有一點不能取代的是社會道德。專業新聞報道承擔傳媒道德，講求持平中立，以事實為依歸，新聞業界必須恪守職業道德，為讀者提供準確全面的資訊，中肯而不偏不倚的報道。

李家超認為，大家可提出問題，作出評論，但提出問題與挑撥矛盾是有分別，而評論與唱衰的分別更大。他指出，這就是用心良好或用心不良、用心建設或用心破壞、為社會利益或私下利益的分別，新聞業界應承擔重大社會責任。

他期望，傳媒業界自立自強，再創佳績，合力推動香港不斷進步，為社會營造積極進取的紛圍，共同弘揚以愛國愛港為核心，「一國兩制」方針雙適應的主流價值觀，為建設香港美好家園繼續貢獻力量。