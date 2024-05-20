沙田大會堂外擬設復古飛機「沙田精神號」打卡點　民政斥資120萬

沙田民政處計劃斥資120萬元，今年9月在沙田大會堂外空地設置「沙田精神號」藝術裝置，供人「打卡」，為期三個月。藝術裝置將仿照1911年香港首架成功在沙田試飛的動力飛機「費文雙翼飛機」，再糅合現代藝術元素設計，希望成為沙田特色地標。



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「沙田精神號」參照1911年沙田試飛成功的「費文雙翼飛機」

機場一號客運大樓長期展覽一架「沙田精神號」復古飛機，是香港歷史飛機協會及一班本地歷史飛機愛好者，參照1911年在沙田大會堂附近試飛成功的「費文雙翼飛機」複製而成，機場開幕時曾經出動「沙田精神號」作飛行表演，現時是機場的地標之一。

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民政處斥資120萬設置「沙田精神號」藝術裝置打卡位

沙田民政處計劃斥資120萬元，今年9月中下旬在沙田大會堂外空地設置「沙田精神號」藝術裝置，供人「打卡」，暫定為期三個月。民政處解釋，「沙田精神號」除了標誌著香港飛行歷史的起點 ，更象徵飛機經歷多次試飛失敗後 ，最終在沙田成功起飛的不撓精神，「為了讓市民重溫這項有意義的歷史壯舉，並吸引本地市民和外來遊客到訪沙田 ，提出在沙田大會堂及圖書館之間的空地 ，設置『沙田精神號』藝術裝置。

民政處期望仿照 「沙田精神號 」的原型 ，再糅合現代藝術元素 ，設置具地區特色的「打卡」地標 ，建議有待區議員通過，之後會招標，交由承辦商設計。