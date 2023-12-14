C919訪港｜民航處機長上陣參加周六維港演示　林世雄推介6打卡點

國家自主研製民航客機C919及ARJ21訪港，星期六（16日）早上10時半將在赤鱲角起飛，由西至東進入並飛越維港上空，環繞港島翱翔兩圈。運輸及物流局局長林世雄今（14日）在網誌透露，之前有份參與飛機評審工作的民航處機長李謙彥（Joe），早前以機長身份駕駛C919從上海飛抵香港，並會參加星期六飛行演示。



林世雄亦稱當日維港兩岸均是不錯的打卡熱點，包括尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方。



▼12月13日 傳媒參觀國產機C919▼



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林世雄今日發表網誌，提到C919訪港，稱民航處自2012年起已參與了部分C919飛機的前期工作，例如飛機型號合格證的審定工作。其中民航處航空安全督察李謙彥曾被派往上海參與C919「駕駛員資格規範」評審中的關鍵測試，更與14位國家機師一起受訓，成為全球首批C919機師。

林透露，李謙彥今次不僅參與了C919與ARJ21訪港的準備工作，更以機長身分駕駛C919從上海飛抵香港，並將會在星期六參與是次C919飛越維港上空的飛行演示，在維港上空與各位香港市民見面。

民航處的李謙彥機長參與C919飛行測試。（林世雄網誌）

李之前以飛行專家身分作為監察員參與C919的測試，亦參與了機組人員操作手冊評審工作等。本身擁有空中巴士駕駛牌照的李謙彥認為，相比其他同類別民航客機，國產研發的C919在飛機重心配置有大大改善，如飛機經過不穩定氣流的情況下，都可以維持高穩定性；其機艙擋風玻璃亦採用了廣闊設計，提升了機師駕駛時的視野。

林世雄表示，民航處亦邀請了開發兩架飛機的中國商用飛機有限責任公司的代表，在星期六下午於民航處總部與青少年會面交流，分享製造這兩架飛機一路走來的歷程。

他更分享星期六打卡熱點，指維港兩岸是不錯的觀看位置，包括尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方。

林更提醒飛機及攝影發燒友，記得到時早點去霸位，並機會參局方與機管局舉辦的攝影比賽，贏取雙人來回機票。

▼12月13日 傳媒參觀國產機ARJ21▼

