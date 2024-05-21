盛事經濟｜全年增至約210項　李家超：帶來72億消費額

行政長官李家超今天（21日）出席行政會議前見記者時表示，今年全年的盛事項目將由先前約150項增加至約210項，料吸引170萬旅客人次參與，為本港帶來約72億元消費額，經濟價值增加43億元，全新盛事包括香港時裝設計周等。他指，平均每兩天便有一項盛事舉行，有助吸引旅客。



另外，他有回應的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，他說當局7月會完成規管網約車的初步調研，承認目前意見分歧，不過奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，因執行人員有嚴格訓練和規定，警告自行「放蛇」有誤墮法網的風險。



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李家超：盛事增逾60項 料170萬旅客參與 經濟價值增43億

李家超在開場白時指，今年初曾表示本港全年會舉辦150項盛事，現在會加碼至210項，增幅超過4成，預計會吸引約170萬訪港旅客參與，帶來72億元消費額，經濟效益增加約43億元，下半年的盛事包括文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、貿易展覽、金融峰會等，涉及不同領域。財政司副司長黃偉綸會聯同文化體育及旅遊局公布下半年盛事詳情。

他說政府正全力拼經濟，提振經濟不單靠一個方法，會推出不同活動，包括會議和旅遊經濟等帶來人氣和財氣，加上中央政府的多項惠港措施，香港必然會有精彩成績。他說旅客訪港經濟效益逐漸顯著，今年首4個月有1,400多萬人次旅客訪港，外國旅客有很好的增幅，大多是過夜客。

他說國家推出商務簽署等新措施，使內地同胞來港數目大增，政府會提議更多惠港政策包括提高免稅額；盛事和盛事間的協同效應，形容每兩日有至少一個盛事，使旅客逗留更長時間；航空運力逐漸恢復，旅遊業界正創新應變，相信本港接待力會提升。

下周交代垃圾徵費去向 事涉700萬市民要仔細考慮

至於垃圾徵費計劃會否繼續推行，李家超說正在認真考慮，並於14個先行先試地點檢視成果，看看執行上有否出現問題，自己亦親身到柴灣的公共屋邨向清潔工人了解面對的問題，會留意社會意見。他說，垃圾徵費涉及700多萬人，即使是上屆決定要推行的政策，政府都應該考慮如何執行，下星期環境事務委員會將交代先行先試的成效，及垃圾徵費的未來方向。

他又稱，本周會與負責監察先行先試計劃的政務司副司長卓永興及環境及生態局開會。

李家超：規管網約車意見分歧 奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機

另外，的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，被問到對於業界自行「放蛇」的看法、及規管網約車的方向時，李家超指，運輸及物流局7月會完成初步調研，於立法會交通事務委員會介紹調研結果,，「我哋都會聽下意見，睇下走向係點，因為意見分歧」。不過，他奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，因執法是需要經過訓練，認識法律規限下才「放蛇」，呼籲未經訓練者切勿「放蛇」，否則可能誤墜法網。

交易所打風照開市 七月公布諮詢結果

對於港交所在惡劣天氣下的運作，他說政府七月會公布做法和諮詢結果，不存在「七月就會執行」的說法，實際做法涉及營運單位的準備情況，會確保操作結果不影響日常交易，會按諮詢結果和操作準備推行。

李家超：即將就西九財政方案有決定 長遠須達至自負盈虧

至於西九文化區管理局財困，向政府提交改善財政狀況建議，當中包括把部分住宅業權賣斷。李家超指，很快會就西九文化區的改善財政方案有定案，指政府希望確保西九文化區成功營運，並有長遠可行，而且有良好績效指標的財政計劃。

他指，設立西九文化區的原意是要讓文化區可以自負盈虧，並形容是西九的關鍵績效指標(KPI)。他指，政府正與西九管理局商討不同可行的選項，但強調公帑必須謹守使用，無論任何決定，西九文化區為未來發展設立KPI將十分重要。

西九管理局主席唐英年日前指，目前西九管理局剩下資金部分屬銀行短期借貸，如果政府不支持西九有關計劃，西九很可能會被追討貸款，又指政府據了解完成有關西九財務情況的獨立研究報告，但暫時未收到當局回應，又揚言若遲遲未有定案，西九或有必要大幅節流，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，以減少虧蝕。

本地網絡平台遵禁令再無願榮光連結 李家超：密切留意情況

另外，YouTube日前表示遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽有受禁制內容的影片。李家超指，法院頒下的禁制令，是禁止與相關歌曲有關的非法行爲，留意到近日本地的網絡平台包括Google上，都沒有再顯示與歌曲相關的鏈結，當局會繼續關注事態發展，留意有否任何不遵守禁制令的情況，一旦發現，將會通知相關平台，相信網絡平台一般都是在合法的情況下經營。