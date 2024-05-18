的士車隊料年中可獲發牌　林世雄籲的士業爭氣：再咁落去愈做愈差

的士剛獲批7月14日加價，數日內又發生業界自行放蛇捉白牌車事件，成為社會焦點。運輸及物流局局長林世雄指明白市民搭的士有不愉快經驗，相信只涉小撮害群之馬，但表明「的士業真係要爭氣啲」。



他稱車隊牌照申請本月底截止，局方年中可發牌，計劃最多發5個牌照，預料業界一年內能推出。他稱希望透過車隊制度對業界文化帶來改變，「唔改變唔得，再咁落去的士業愈做愈差，市民愈冇信心。」



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批准的士加價 考慮業界營運情況 平衡市民接受能力

運輸及物流局局長林世雄今早（18日）在電台節目表示，考慮到的士業營運情況，司機每月收入約1.7萬至2萬元，其中大嶼山的士司機收入較2019年差，在平衡市民接受能力後，決定採「221」方案，即落旗加2元，首次跳錶加2毫、第二段跳錶加1毫。

他說，明白市民搭的士有不愉快經驗，但相信只涉小撮害群之馬，政府已引入車隊制，透過提升服務質素要求，包括車隊數目要求，例如市區的士300架以上、新界100架以上，必須有電子支付服務，及可網約等。

他指其他國家或城市都有車隊制，新加坡只有四五隊卻覆蓋9成的士，市民仍覺服務合理。他指車隊牌照月底截止申請，希望發牌不超過5個，當局期望年中發牌，料業界能在一年內推出。

對網約車持開放態度 強調車輛須持牌 料中推規管框架

林稱希望透過車隊制吸收市民意見，做到結構性改變，改變整個業界文化，「唔改變唔得，再咁落去的士業愈做愈差，市民愈冇信心。」

對於有業界自己放蛇捉uber司機事件，林世雄未有正面回應，但稱市民對網約車有訴求是理解，政府對網約車持開放態度，但車輛必須有出租車許可證，故網約的士是無問題，警方會加強白牌車執法，政府年中將提出規管框架，確保網約平台車輛全部有牌。

運輸及物流局局長。（資料圖片/鄭子峰攝）

稱部份的士司機堅持現金支付不合時勢

至於是否發牌予uber等網約車引入競爭，林世雄稱政府要兼顧路面交通，因此的士以外的有牌出租車只有幾百架，相信的士車隊若做得好，能令業界有更優質服務，更表明：「的士業界真係要爭氣啲，車隊係好開始，寄望有心做的士嘅做好啲，增加市民信心。」

林世雄又說，部份的士司機並非因怕有收入紀錄、要納稅而不願安裝電子支付，該些司機年紀較大難改變，但認同業界應思考在大眾習慣電子支付情況下，的士以現金支付是不合時勢。他又說，吸納新血是雞與蛋的關係，業界好景或能吸引更多年輕人加入。