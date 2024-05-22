捉Uber發起人原來是反佔中的哥　揚言再放蛇：捉黑的先會誤墮法網

的士業近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，雙方鬥爭到白熱化階段，成為社會熱話。行政長官李家超嘗試「撲火」，奉勸的士業勿自行「放蛇」，否則誤墮法網。「放蛇」人身份一直成謎，據了解警方亦四處打聽，擔心有人趁機搞事。原來，發起人是「的總」資深會員，佔中時拿利剪清場的的士司機周展圖。



周展圖接受《香港01》訪問時承認，行動至今舉報18名Uber司機，約有10多名司機參與行動，揚言會繼續「放蛇」，直至有滿意的網約車規管方案，「特首唔係譴責我哋嘛，佢係呼籲我哋，驚我哋出事咋嘛」。他說，如果去舉報人都會誤墮法網，「點會仲有人出嚟舉報人呀咁」。



被問到會否應網民要求「放蛇」捉「黑的」，周展圖直言：「嗰啲真係誤墮法網喎，『黑的』隨時會打人㗎嘛，我還手咁咪誤墮法網囉」，相反他認為Uber司機並非動粗之人。



的士業多次自行「放蛇」 捉白牌車Uber司機

網約車平台Uber 2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，的士業與白牌車、特別是Uber的明爭暗罵從未停。在政府擬規管網約車平台即將有方案之際，上周起網傳多段的士業界自行「放蛇」打擊白牌車片段，有業界解釋對白牌車忍無可忍，包括警方執法力度弱，故自發「放蛇」。雙方的較勁浮面，白熱化程度成為熱話。

李家超奉勸勿自行「放蛇」 免誤墮法網

行政長官李家超昨天（21日）奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報。他解釋，執法人員「放蛇」要接受訓練，有嚴格規矩和法律規限，警告自行「放蛇」有風險，「對法律知識有限嘅呢，唔好做，否則有風險誤墮法網。」

「布魯圖」網上分享自己反佔中時的相片。

捉Uber發起人原來是反佔中的哥周展圖

「放蛇」人身份一直成謎，據了解警方亦四處打聽，擔心有人趁機搞事。原來，發起人是「的總」資深會員、花名「布魯圖」的的士司機周展圖。他佔中時曾持利剪清場，其後入稟向「佔中三子」索償，又曾經在2017年國家主席習近平訪港期間跟蹤社民連成員。

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「放蛇」團隊10多人 自費舉報18名Uber司機

周展圖接受《香港01》訪問時承認，行動至今共舉報18名Uber司機，分別在啟德郵輪碼頭舉報6人、大埔教育大學對開舉報5人，較早前亦在其他地方舉報7人。他說，約有10多名司機參與行動，都是自費「放蛇」Uber，沒統計涉及開支，希望向社會發放訊息：Uber非法載客取酬，打擊的士業生意。他形容效果已經達到，「起碼特首都出嚟講下嘢先」。他說，不介意有Uber存在，但希望平台走向合法化，而不是非法載客取酬。

特首都係呼籲我哋唔好去做，唔係譴責我哋嘛，譴責就我哋唔啱啦。 周展圖

警員在公共交匯處截停數輛私家車，並截查多名懷疑司機。（YouTube/Yo TV）

揚言再放蛇：特首係呼籲我哋唔好做，唔係譴責我哋

對於李家超奉勸不要自行「放蛇」，周展圖相信是希望雙方和諧，不想社會繼續分化，對特首的回應滿意，惟揚言會再「放蛇」，直至有滿意的規管網約車方案出爐，「特首都係呼籲我哋唔好去做，唔係譴責我哋嘛，譴責我哋就我哋唔啱啦」。他相信特首只是擔心的士司機「放蛇」會「出事」，「你唔知對方司機會燥底嘛，你舉報佢，佢燥底突然間打我哋點算呢？」

至於會否擔心誤導法網，周展圖反問「點會誤墮法網呢？如果去舉報人都話誤墮法網，點會仲有人出嚟舉報人呀咁」。（資料圖片/新華社）

擔心誤導法網？周展圖：點會仲有人出嚟舉報人呀咁

至於會否擔心誤導法網，周展圖反問「點會誤墮法網呢？如果去舉報人都話誤墮法網，點會仲有人出嚟舉報人呀咁，我又無喺佢架車度話XYZ，我又無做啲咩嘢」。他說，自己對於違法的事便挺身而出，「你非法取酬，我覺得唔啱咪行出嚟囉，就係咁簡單咋嘛」。

他說至今未有政府部門與他們協調，希望大家能坐低討論，如何令Uber合法化，「第一，你起碼要去考牌呀，佢哋唔需要嘅，第二，需唔需要的士司機證呢，大陸嗰啲全部都有喎，咁咪公平囉，佢哋需唔需要有扣分制呢？」

捉「黑的」真係誤墮法網喎，話明『黑的』嚟，隨時會打人㗎嘛，我還手咁咪誤墮法網囉。 周展圖

的士業接連「放蛇」捉Uber司機的行動，引起網上熱烈討論，有網民反建議的士業「放蛇」捉「黑的」以示公平。周展圖說，捉「黑的」更加危險。（資料圖片/新華社）

拒「放蛇」捉「黑的」 周展圖：嗰啲真係誤墮法網喎 隨時會打人

的士業接連「放蛇」捉Uber司機的行動，引起網上熱烈討論，有網民反建議的士業「放蛇」捉「黑的」以示公平。周展圖說，捉「黑的」更加危險，「嗰啲真係誤墮法網喎，話明『黑的』嚟，隨時會打人㗎嘛，如果打我，我還手咁咪誤墮法網囉」。他說，經營「黑的」的司機「好癲」，落去中環纜車站做生意亦被他們斥責，「如果落去放蛇，想俾人打呀？還唔還手好呀？」

反之，他相信Uber司機只是純粹想做生意的人，並非動粗之人，兩者「放蛇」風險不同。