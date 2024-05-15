社工註冊局｜特首委任比例擴至佔大比數　孫玉菡：選舉非唯一途徑

勞福局局長孫玉菡發文轟社工註冊局「五宗罪」後，行會昨日（14日）即通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，建議改組註冊局，擴大成員至27人，特首委任成員增至17人，令民選成員佔比降至約三成。



對於大幅增加委任比例，孫玉菡今（15日）稱是希望增加知名教授等委員，令註冊局由「單聲道」發展到有多元聲音的「多聲道」，強調選舉不應是唯一途徑，並重申註冊局現時嚴重偏離條例的精神，行徑及決定亦無顧及公眾制益，損害社工專業及公信力。



社工註冊局主席伍銳明則指，看不到新方案有利社會大眾及社工專業發展，反問：「政府背後帶住咩角度委任？」



行會通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，修例要求所有成員上任前均須宣誓。（蘇煒然攝）

稱特首委任確保註冊局成員多元 需兼顧社會福祉

孫玉菡今早在電台節目上重申，現時的社工註冊局有短板及不足之處，亦見到註冊局嚴重偏離社工註冊條例精神，行徑及決定亦無顧及公眾制益，損害社工專業及公信力。

新方案下，註冊局委員會由15人增至27人，當中17人為政府委任，民選成員維持8人，但民選成員比例由以往約五成三，大幅降至約三成。孫玉菡表示，新方案下委員中社工仍佔多數，由現時最多8人增至最少14人，強調是要引入多元聲音，包括委任知名教授，或者受尊重的社福界領袖等。

他表示，由特首委任是為確保註冊局參與均衡及多元，強調註冊局並非只為社工而設，需兼顧社會福祉，「選舉係一個辦法，但只係社工界別選擇啫……選擇唔應係唯一嘅途徑。」他認為新方案8人民選、17人委任比例合理，可將註冊局由「單聲道」進化成「多聲道」。

勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

主重註冊局行使公權力 成員須宣誓 局長把關

對於即時除牌機制，他指目前社工申請續牌出現明顯偏離個案，例如有人犯下藏毒、販毒及盜竊等罪行，仍允許其續牌，即使犯下相關罪行，也要等涉案人士下一個續牌日，才可除牌，故為維護專業公信力，引入該制度。

至於註冊局成員須宣誓擁護《基本法》及效忠政府方面，孫稱註冊局既是法定機構又要行使公權力，要求其宣誓是想當然，強調過程簡單，只需在表格上簽名，倘有明確信息顯示某人不真心及不真誠，局長會把關，也不設上訴機制。

行會通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，如社工被裁定干犯附表2所列罪行，如虐待兒童、強姦、謀殺等罪行，將永久從註冊紀錄冊中永久，且不設申述。（資料圖片）

批評政府無諮詢 註冊局主席：背後帶住咩角度委任？

社工註冊局主席伍銳明則稱，同意註冊局有改善空間，「但睇唔到（新方案）有利對社會大眾、社工專業嘅發展」，又關注局內聲音會有偏向性，「政府背後帶住咩角度委任？」，重申民選委員可反應價值取向及社工文化等。

他認為，即使要改組，政府應先充分與社工界討論及諮詢，又指即使是十大傑出青年，也曾有吸毒、販毒的例子，「係咪社會唔比機會佢改過自身？」

就委員宣誓事宜，伍認為立法會或政治團體需宣誓可以理解，質疑社工註冊局作為專業團體，是否需要增加該些政治因素。